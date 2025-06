El Atlético se despide de Reinildo: "Gracias por tu pundonor y entrega"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa mozambiqueño Reinildo Mandava deja el Atlético de Madrid, club con el que finaliza contrato este verano y que agradeció al futbolista su "pundonor y entrega" desde que fichó por la entidad rojiblanca en enero de 2022, según un comunicado.

"Reinildo Mandava afrontará una nueva etapa profesional y no continuará visitando los colores rojiblancos una vez finalizada su vinculación contractual con nuestro club este lunes 30 de junio de 2025", informó la entidad, que también agradeció al mozambiqueño su "pundonor y entrega" en su etapa como rojiblanco.

El defensa, que llegó al Atlético en enero de 2022, deja el club rojiblanco tras tres temporadas y media, a lo largo de las cuales disputó 103 partidos entre Liga, Copa del Rey, Champions y Mundial de Clubes, superando además una grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en enero de 2023.

Reinildo se despidió del club y su afición con una declaraciones publicadas por la entidad en su página web. "Muchas gracias al club por darme la oportunidad de formar parte de la gran familia rojiblanca; a mis compañeros, que me trataron fenomenal desde mi llegada; al 'capi' Koke, que desde primer día, antes de conocernos, me visitó y me hizo sentir que estaba viviendo un sueño", reveló.

"Y a los aficionados, por el enorme cariño que siempre me han transmitido y por ponerme el vello de punta en muchos momentos. Sois los mejores del mundo. Siempre seguiré apoyando a este club. ¡Aúpa Atleti!", agregó el jugador.

Así, desde el Atlético de Madrid agradecieron "su dedicación y esfuerzo" en sus más de tres años en la entidad rojiblanca. "Y le deseamos mucha suerte a todos ellos en sus próximas etapas profesionales y personales", concluyó el comunicado.