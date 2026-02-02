El Atlético firma al extremo nigeriano Ademola Lookman hasta 2030 - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo nigeriano Ademola Lookman jugará en el Atlético de Madrid las próximas cuatro temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2030, ha confirmado este lunes el club rojiblanco, después de que el ya exfutbolista de la Atalanta haya superado los exámenes médicos.

La entidad rojiblanca ya anunció el domingo que había alcanzado un principio de acuerdo con el club italiano por el jugador, pero este lunes ha oficializado el fichaje tras el reconocimiento médico y la firma del contrato en el Riyadh Air Metropolitano ante el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

"Polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde", informó el Atlético de Madrid.

Lookman nació en Wandsworth (Reino Unido), aunque se nacionalizó nigeriano. Se formó en las categorías inferiores del Waterloo FC y del Charlton Athletic, con cuyo primer equipo debutó el 3 de noviembre de 2015. Posteriormente, militó en el Everton, el Leipzig, el Fulham y el Leicester City, antes de llegar en verano de 2022 al Atalanta.

En el conjunto de Bérgamo, contribuyó de manera decisiva a la conquista del primer título continental de la historia del club, la Liga Europa 2023-24, después de anotar los tres goles de la final ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (3-0), que hasta entonces no había perdido. Como 'nerazzurri', disputó un total de 137 encuentros, marcó 55 dianas y repartió 27 asistencias.

Fue internacional inglés en categorías de formación, y con los 'pross' ganó el Mundial Sub-20 en 2017. Sin embargo, el 25 de marzo de 2022 debutó con la selección absoluta de Nigeria, con la cual ya acumula 41 partidos y 11 tantos.

Lookman se convierte en la única incorporación del mercado de invierno del Atlético, que ha perdido cuatro efectivos en las últimas semanas: Javi Galán (CA Osasuna), Carlos Martín (cedido al Rayo Vallecano), Conor Gallagher (Tottenham) y Giacomo Raspadori (Atalanta).