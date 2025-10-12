El Atlético gana su cuarto título consecutivo de LALIGA FC FUTURES en Orlando

El Atlético gana su cuarto título consecutivo de LALIGA FC FUTURES en Orlando
El Atlético gana su cuarto título consecutivo de LALIGA FC FUTURES en Orlando - PABLO MORENO
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 octubre 2025 22:13

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Infantil B del Atlético de Madrid se proclamó campeón de la IX edición Internacional de LaLiga FC FUTURES, cuarto título consecutivo para el equipo rojiblanco, al superar en la final (3-1) al Palmeiras brasileño.

Jaime, con un doblete, y Mario dieron el triunfo al equipo español, campeón en Orlando por cuarto año consecutivo, tras las ediciones de 2022, 2023 y 2024. El Palmeiras empató con un gol del máximo goleador del torneo, Gabriel, pero el ESPN World Wide of Sports Complex volvió a teñirse de rojiblanco.

Para levantar el título, el Atlético venció en su camino a Athletic Club (0-3), Real Madrid (1-2), FC Barcelona (1-2) y Valencia (2-0). Por otro lado, el Valencia CF se hizo con la tercera plaza del torneo al derrotar (2-0) al CR Flamengo.

En cuanto a los premios individuales, el 'Mejor Jugador' fue para Hugo Fernández (Real Madrid), el máximo goleador con 7 tantos se lo llevó Gabriel Santos (SE Palmeiras) y el mejor portero, para Iñigo Asorey (Atlético de Madrid).

Contador