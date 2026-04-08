FC Barcelona - Atlético de Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Atlético hiere de nuevo al Barça

El equipo rojiblanco, con uno más toda la segunda parte, tomó (0-2) el Camp Nou en la ida de cuartos de la Champions

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid asaltó (0-2) el Spotify Camp Nou este miércoles para tomar buena renta en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, mucha pegada rojiblanca ante un FC Barcelona que quiso reaccionar con uno menos y el marcador en contra sin acierto.

Los de Diego Pablo Simeone dieron un importante paso para avanzar en la Champions, con la vuelta el próximo martes en el Metropolitano, gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. El 0-1 llegó en una falta justo antes del descanso que supuso la roja directa a Pau Cubarsí y, con diez, el Barça sacó orgullo pero no pegada ante un serio Atlético que, como en Copa del Rey, quiere volver a ser verdugo de los catalanes.

Pese a estar en la Ciudad Condal, la eliminatoria empezó al lado de los intereses de los madrileños. El Atleti se guardó bien y dio por bueno el ritmo lento de balón que manejó muchos minutos el Barça. Los de Hansi Flick quemaron el inicio en una posesión poco profunda, sin la inspiración de Pedri en un pase rompe líneas, y encomendado a Marcus Rashford, el más peligroso.

Sobre la media hora, Lamine Yamal despertó regateando a tres de rojiblanco en una baldosa, y seguido llegó un disparo desviado de Gerard Martín, pero no fue suficiente para animar a los azulgranas ni tampoco al Camp Nou. Por si fuera poco, Juan Musso, quien hace olvidar a la perfección a Jan Oblak, fue un imán para los remates.

Fue sobre todo Rashford, marcando incluso pero anulado por fuera de juego, quien topó con el portero argentino, pero al inglés se le notó la confianza perdida, ahora que recupera el puesto por la lesión de Raphinha. Los de Simeone siguieron su plan, pese a perder a un dolorido David Hancko, buscando la salida sin riesgo.

Ademola Lookman, Antoine Griezmann o Julián Álvarez, quien fue el primero en probar a Joan Garcia, hicieron correr hacia atrás a un Barça que pagó su falta de contundencia en el repliegue cerca del descanso. Tras dos pases visitantes, Pau Cubarsí tropezó con el argentino enfilando la portería, el colegiado Istvan Kovacs le expulsó tras revisarlo en el VAR y la propia 'Araña' convirtió la falta desde la frontal por toda la escuadra (0-1).

EL BARÇA LO INTENTA CON 10 PERO EL ATLETI GOLPEA

Con la polémica del partido de Liga aún coleando, o una segunda amarilla que reclamaron los locales para Koke, el Atleti se fue al descanso con la sensación de justicia divina y el Barça, frustrado y con la eliminatoria en peligro. Los de Flick olvidaron el hombre de menos y fueron con todo, o casi todo, porque el técnico alemán dejó en el banquillo a Pedri, a por el empate. Gavi le dio garra y Fermín profundidad a un Barça que volvió a probar a Musso.

Rashford se quedó sin ángulo y en un córner ni Jules Koundé ni Dani Olmo remataron un balón que se paseó a un metro del gol. Tras 20 minutos de achicar, el Atleti encontró algo de calma con el balón y el Barça tuvo que recuperar el aliento. Ahí, la pegada rojiblanca fue letal, con un centro de Matteo Ruggeri y remate de Sorloth, recién entrado, para el 0-2 en el minuto 70.

El guion del 'Cholo' se confirmó victorioso, por primera vez en su carrera en el Camp Nou, y el Barça buscó la desesperada, reclamando más de un penalti, con Lamine tirando del carro, Ronald Araújo de delantero y el último esprint de Olmo. Como en la Copa, el Atlético le comió la tostada a los catalanes, ahora con la necesidad de remontar pero a domicilio, para no decir adiós a una Champions que es igual de obsesión en unos que en otros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé (Araújo, min.73), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.86); Eric Garcia, Pedri; Rashford (Torres, min.73), Lamine Yamal, Olmo; y Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, min.32), Ruggeri; G. Simeone (Nico, min.80), Llorente, Koke (Baena, min.60), Lookman (Sorloth, min.60); Griezmann (Almada, min.80) y Julián Álvarez.

--GOLES:

0 - 1, min.45, Julián Álvarez.

0 - 2, min.70, Sorloth.

--ÁRBITRO: István Kovács (ROU). Amonestó a Gavi (min.65) por parte del Barça. Y a Koke (min.31), Pubill (min.45+1) y Baena (min.63) en el Atlético. Expulsó a Cubarsí (min.44) por roja directa.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.