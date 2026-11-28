Julián Álvarez, en un partido con el Atlético de Madrid. - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 2-3 en su visita al Elche CF, en un partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports y resuelto por los colchoneros gracias a los goles de Alejandro Grimaldo, de Kang-in Lee y de Julián Álvarez, aunque sufriendo un poco para gestionar sus ventajas hasta el pitido final.

En el Estadio Martínez Valero, los visitantes ya sacaron tajada en el minuto 4 porque a Federico Redondo le salió largo un control en su área y pisó el pie a Grimaldo, quien transformó el penalti sin problema. Aún en cierto 'shock', en el 7' Redondo perdió la bola en zona comprometida ante la presión de Kang-in, que marcó el 0-2 con un zurdazo ajustado.

Con esa inercia a favor, el Atlético impuso su ritmo en los minutos siguientes e incluso amenazó arriba con el propio Kang-in y con Julián Álvarez. Sin embargo, antes de alcanzar la primera media hora del duelo, Marc Pubill cometió un error en la banda derecha cediendo el balón a su portero Jan Oblak y lo aprovechó Martim Neto marcando el 1-2 de diestra.

La acción, además de recortar la distancia en el marcador, sirvió al conjunto ilicitano para cambiar su dinámica. Lo dejó claro Fer Niño más adelante con una internada por el costado derecho del área rival hasta dispara fuera de diestra. El dominio de la posesión fue cambiando de bando, pero la 'Araña' Álvarez picó en un momento difícil de los suyos.

Cerca del descanso, Pubill arriesgó atrás y esta vez le salió bien, avanzando hasta la medular del campo y pasar en largo hacia la derecha; ahí Giuliano Simeone pasó al primer toque a Álex Baena, quien se apañó en la corona del área para ceder al esprint de Julián Álvarez, autor del 1-3 tras domar el balón con dos toques y cruzar su tiro raso de zurda.

Al inicio del segundo periodo, Buba Sangaré no tardó en marcar el 2-3 con un derechazo fuerte desde la frontal del área, tropezando la pelota en Dávid Hancko para cambiarle su trayectoria y meterse en la portería de Oblak tras tocar en un poste a media altura. Entonces el entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, hizo sustituciones para no dormirse.

Jonathan David fue uno de los hombres de refresco y en el 58' tuvo la oportunidad para marcar en un remate fallido a ras de suelo, tras un centro de Grimaldo al corazón del área desde el extremo izquierdo. En el 69' sí metió gol el canadiense, a puerta vacía, pero anulado por fuera de juego de Julián Álvarez cuando recibió el pase previo de Giuliano.

Con Rodrigo Mendoza diseñando la cadencia del ataque tras entrar al campo en el 70', al Atlético le faltó chispa para otro gol. Entre los locales destacó Grady Diangana, pero su equipo también lucía recursos limitados en los metros finales. Sin sustos, los colchoneros sellaron la victoria y alcanzaron los 34 puntos; el Elche sigue muy abajo con 11.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (1-3, al descanso).

--ALINEACIONES:

ELCHE: Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo (Ponce, min.86); Villar (Josan, min.76), Morcillo, Neto (Diangana, min.62); Cepeda (Houary, min.76), Valera y Fer Niño (Osorio, min.86).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; G.Simeone (Le Normand, min.86), Hjulmand (Koke, min.56), Barrios (Cardoso, min.70), Baena (J.David, min.56); Kang-in Lee (Mendoza, min.70) y Julián Álvarez.

--GOLES:

0-1, min.5: Grimaldo (p).

0-2, min.7: Kang-in Lee.

1-2, min.27: Neto.

1-3, min.41: Julián Álvarez.

2-3, min.48: Sangaré.

--ÁRBITRO: Quintero González (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Sangaré (min.54), Revivo (min.67) y Ponce (min.90+3) por parte del Elche, y a Pubill (min.43), Grimaldo (min.85) y Llorente (min.90) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Martínez Valero, 27.223 espectadores.