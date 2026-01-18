Atlético de Madrid - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este domingo al Deportivo Alavés en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con la obligación de seguir con su impecable imagen como local para no caer aun más en la clasificación ante un conjunto babazorro al que el descenso le acecha tras encadenar cuatro fechas sin conocer la victoria.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Griezmann y Sorloth.

Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Denis Suárez, Blanco, Aleñá; Carlos Vicente y Toni Martínez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Alavés de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 18 de enero a las 16.15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.