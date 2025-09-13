El Atlético de Madrid se alivia contra un Villarreal sin pólvora

Nico González celebra un gol con el Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Victoria por 2-0 de los colchoneros antes de viajar a Liverpool

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 2-0 al Villarreal CF en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en un partido resuelto para los colchoneros gracias a los goles de Pablo Barrios y del recién llegado Nico González, calmando así las aguas del inicio de temporada contra un 'Submarino Amarillo' que ha encajado su primera derrota liguera.

En el Riyadh Air Metropolitano, y tras una temprana falta directa que lanzó Julián Álvarez muy alta, los locales sí acertaron en su siguiente acercamiento a la portería rival. Gracias a su presión alta en la salida del balón, el Atlético forzó un error del Villarreal y la 'Araña' pisó el área rival tras ese robo para regalar el 1-0 a Barrios de tacón.

El centrocampista de Moratalaz no lo desaprovechó y con un zurdazo cercano batió al guardameta rival Luiz Júnior. La respuesta al otro lado del campo fue un disparo de Alberto Moleiro al cuarto de hora y que se marchó desviado junto al poste derecho. La movilidad de Nicolas Pépé no encontraba premio y el Atlético manejó bien el ritmo hasta el descanso.

Justo antes de irse a vestuarios, el propio Pépé estrelló un zurdazo de falta directa en el travesaño de la portería rojiblanca. Pasado ese susto y habiendo sido sustituido Julián Álvarez por Alexander Sorloth en el intermedio, los locales ampliaron su ventaja gracias a Nico González.

En su debut oficial con el Atleti, el centrocampista argentino remató como un avión de cabeza un centro de Marcos Llorente en el 52', a raíz de un contragolpe donde se había desajustado la zaga castellonense y en el que González ganó por fuerza en su salto al excolchonero Santiago Mouriño.

En el minuto 66, una volea de Barrios, al saque de un córner botado por Antoine Griezmann, fue interceptado sin querer por Giuliano Simeone cuando iba directo a la portería de Luiz Júnior. Cinco minutos después, se anuló un gol de Clément Lenglet de cabeza tras haber empujado de forma leve a Ayoze Pérez en otro córner para ganarse así el espacio.

Aunque Marcelino García Toral hizo sustituciones para animar a su equipo, apenas mejoraron la cara de un 'Submarino' sin pólvora para incordiar a Jan Oblak. Las ocasiones más peligrosas habían llegado en la primera mitad, ya que en este segunda el gol de González anestesió al un conjunto amarillo que luce siete puntos en la tabla de Primera División.

Por su parte, ahora con cinco puntos en su casillero, los pupilos de Diego Pablo Simeone están a rebufo de los puestos europeos y afrontarán mejor su siguiente partido el 17 de septiembre contra el Liverpool FC y en Anfield; será durante la jornada 1 de la fase de liga en la Champions League, donde un día antes el Villarreal visitará al Tottenham Hotspur.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - VILLARREAL, 0 (1-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand (Pubill, min.77), Lenglet, Ruggeri (Hancko, min.76; Galán, min.83); Simeone, Barrios, Koke, Nico González (Gallagher, min.76); Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, min.46).

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona (Pedraza, min.79); Buchanan, Partey (Gueye, min.64), Parejo, Moleiro (Comesaña, min.64); Mikautadze (Oluwaseyi, min.79) y Pépé (Ayoze, min.64).

--GOLES:

1-0, min.9: Barrios.

2-0, min.52: Nico González.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Julián Álvarez (min.32) por parte del Atlético de Madrid, y a Parejo (min.24), Veiga (min.65), Mouriño (min.84) y Pedraza (min.90+5) en el Villarreal.

--ESTADIO: Riyadh Air Metrolitano, 63.312 espectadores.