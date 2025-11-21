El Atlético de Madrid defiende la segunda plaza en la Liga F Moeve ante el rocoso Costa Adeje Tenerife

Archivo - Fiamma Benítez, en un partido con el Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid defenderá este fin de semana su segunda posición en la clasificación de la Liga F Moeve 2025-2026 en una complicada visita al Costa Adeje Tenerife, actualmente rival directo, mientras que el FC Barcelona visita al colista Levante UD, y la Real Sociedad y el Real Madrid recibirán al Alhama CF El Pozo y la SD Eibar, respectivamente, en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato.

Seguramente, el partido teóricamente más atractivo para la parte alta es el que medirá en el Estadio Heliodoro Rodríguez López al Atlético, segundo clasificado, y el Costa Adeje Tenerife, quinto y a cuatro puntos de las rojiblancos, un aparente duelo en estos momentos por las valiosas posiciones europeas.

El conjunto rojiblanco llega a la isla bastante animado después de su goleada en la Liga de Campeones al Twente neerlandés (0-4) en busca de encadenar su cuarta victoria seguida en la Liga F Moeve que le sirva además para descolgar a su rival en la clasificación y vaya reduciendo al nómina de aspirantes al podio liguero.

El equipo tinerfeño recibirá a un Atlético que se está mostrando bastante fuerte a nivel defensivo, sin haber encajado en sus tres últimos choques domésticos, y que parece haber recuperado el acierto ofensivo, necesario ante un Costa Adeje Tenerife que es la segunda mejor defensa del campeonato con sólo ocho goles encajados. Las locales sólo han perdido un partido, pero en el Heliodoro no terminan de arrancar y no han ganado en sus cinco duelos disputados.

Pendiente de este encuentro estarán tanto la Real Sociedad, tercer clasificado empatado a puntos con el equipo que entrena Víctor Martín, y el Real Madrid, a uno, que buscan arrebatar esa posición al Atlético o descolgar al Costa Adeje Tenerife.

El conjunto guipuzcoano viene de empatar en el derbi en Anoeta ante el Athletic Club y no querrá volver a fallar ante su público, en este caso en Zubieta, ante el recién ascendido Alhama CF El Pozo, que uno de los últimos 15 puntos, con sólo un gol marcado en esa negativa racha y 16 encajados.

Por su parte, el madridista se encuentra también inmerso en una mala dinámica de resultados y después de encadenar siete partidos seguidos con triunfo entre Liga F y Champions, no ha sido capaz de ganar en los tres últimos, con derrotas en los dos últimos en el Clásico (4-0) y ante el Arsenal FC (2-1). Para coger fuerza antes del parón, buscará batir a una SD Eibar que lleva dos derrotas seguidas, pero que ya fue capaz de ganar en su última visita al Alfredo di Stéfano.

En lo más alto de la tabla sigue el FC Barcelona, que rinde visita al necesitado colista de la clasificación, un Levante UD que fue capaz de dar la campanada el año pasado ganando a las blaugranas a domicilio, una sorpresa que se antoja complicado que pueda repetir ante un campeón que podría apostar por las rotaciones tras el esfuerzo de este jueves en Stamford Bridge ante el Chelsea inglés (1-1).

Además, el Madrid CFF y el entonado Sevilla FC, quinto y sexto clasificado respectivamente, intentarán seguir enganchados a la pelea europea que tienen a siete puntos con triunfos como locales ante el DUX Logroño, que tampoco sabe aún lo que es ganar, y el Deportivo ABANCA. El Athletic Club tratará de seguir escalando en la tabla en su visita a un Granada CF más sólido en casa, y el FC Badalona Women tendrá derbi y duelo directo con el RCD Espanyol.