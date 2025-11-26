El Atlético de Madrid se enciende contra el Inter

Julian Álvarez celebra un gol con el Atlético de Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado por 2-1 este miércoles en casa al Inter de Milán en un partido correspondiente a la jornada 5 de la liguilla en la Liga de Campeones, donde un gol de Julián Álvarez y otro postrero de Josema Giménez han dado a los madrileños un valioso triunfo en su persecución del top 8 en la tabla clasificatoria.

En el Riyadh Air Metropolitano, los visitantes generaron peligro dos veces en menos de tres minutos, y ambas en botas de Federico Dimarco. Primero fue un lanzamiento directo de falta desde fuera del área y que obligó a la estirada Juan Musso, sustituto nuevamente del renqueante Jan Oblak.

La siguiente ocasión de Dimarco fue apurar por su carril izquierdo hasta casi la línea de fondo y conectar un zurdazo raso, pero demasiado cruzado. Superados esos sustos, el Atlético dio uno gracias a un centro de Giuliano Simeone desde la banda derecha y que Julián Álvarez por poco no cazó en el interior del área, habiéndole ganado la espalda a la zaga.

Su contraparte argentina en este partido, Lautaro Martínez, conectó luego un tiro desde el balcón del área y que Musso atrapó bien colocado. Parecía que el equipo italiano había empezado mejor, pero locales se adelantaron en el minuto 8, no sin incertidumbre, tras un robo de Pablo Barrios en zona medular y aprovechar un hueco por el lado derecho.

Por ahí se coló el 'Cholito' Simeone, quien pisó el área defendida por Yann Sommer y buscó con su pase la carrera de Álex Baena; tocó Carlos Augusto el balón y éste rebotó en el vientre y de inmediato en la mano derecha del '10' colchonero, quedando a merced de que la 'Araña' Álvarez metiese el gol con un zurdazo rápido y a bocajarro.

En primera instancia lo anuló el árbitro francés François Letexier, pero corrigió su decisión tras revisar el lance. Con inercia a favor, los pupilos de Diego Pablo Simeone impusieron su ritmo en los siguientes minutos e incluso merodearon su segundo tanto, tras un centro raso de Dávid Hancko al saque de un córner y que Josema Giménez no alcanzó.

No obstante, el dominio rojiblanco fue pasajero y el Inter se acercó de nuevo a Musso por el ímpetu de Piotr Zielinski, amén de la constante inquietud que creaba la referencia de Lautaro arriba. El Atlético lidió con eso mientras se entretenía Giuliano en reclamar penaltis a pares, aunque sin éxito, por sendos forcejeos con Alessandro Bastoni.

El tiempo se agotó entre vaivenes sin profundidad y tras el descanso volvió a achuchar el Inter, pues nada más comenzar la segunda parte rozó el empate con un tiro de Nicolò Barella al poste. Casi a continuación, Baena envió un pase en largo para la carrera de Giuliano y éste gozó de una oportunidad que se malgastó al cruzársele Yann Aurel Bisseck.

Los pupilos de Cristian Chivu habían regresado mejor de vestuarios y Dimarco probó a Musso con un zurdazo raso que el portero argentino tapó con las piernas en su salida. Eso sirvió como preludio del 1-1, obra de Zielinski tras una pared con Ange-Yoan Bonny en la frontal e internarse hasta marcar a banda cambiada con un derechazo raso y a ras de césped.

Entonces movió su banquillo el 'Cholo' Simeone con un triple cambio que espoleó a su equipo, pues su hijo Giuliano a punto estuvo de embocar una volea alta a centro de Matteo Ruggeri. También buscó Chivu piernas frescas con Marcus Thuram, si bien el Inter contemporizó atrás porque enfrente los locales aún intentaban recomponer sus líneas.

Otra ocasión tuvo Giuliano en una nueva volea, con el pie zurdo y más difícil que la anterior, y con el mismo destino en la grada de un estadio expectante. Alexander Sorloth salió al campo junto a Antoine Griezmann, y el espigado ariete noruego en el 74' igualmente mandó a las nubes un remate dentro del área interista tras un pase de Nico González.

De la versatilidad del '23' local se benefició también Griezmann, que más adelante puso en aprietos a Sommer con un derechazo a bocajarro y en pleno giro. Además, Nico González se aplicó en defensa para despejar un centro envenenado en la siguiente jugada, como muestra de que el partido no tenía dueño y de que su desenlace pendía de un hilo.

En el costado opuesto, habiendo reemplazado a Nahuel Molina, estaba teniendo Marc Pubill una oportunidad de oro para reivindicarse, pero su aportación era más positiva en ataque que en defensa. Su vigilancia a Thuram era clave y poco funcionaba, como en un córner en el 85' y que el delantero francés cabeceó de soslayo por encima del travesaño.

Como si fuera un espejo, el Atleti apuró sus opciones forzando un saque de esquina en el tiempo de descuento y que le hizo ver la luz. Lo sacó Griezmann y en el corazón del área saltó Giménez más que cualquier otro futbolista para cabecear el definitivo 2-1. Con esta victoria, los rojiblancos tienen nueve puntos; mientras, el Inter se queda con 12.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - INTER DE MILÁN, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina (Nico González, min.59), Giménez, Hancko, Ruggeri (Sorloth, min.68); G. Simeone, Barrios, Cardoso (Pubill, min.59), Gallagher (Koke, min.59), Baena (Griezmann, min.68) y Julián Álvarez.

INTER DE MILÁN: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu (Frattesi, min.72), Zielinski (Sucic, min.65), Dimarco (Luis Henrique, min.80); Bonny (Thuram, min.65) y Lautaro Martínez (Esposito, min.72).

--GOLES:

1-0, min.11: Julián Álvarez.

1-1, min.54: Zielinski.

2-1, min.90+3: Giménez.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Dimarco (min.44) en el Inter de Milán.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 68.069 espectadores.