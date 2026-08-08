Atlético de Madrid y Manchester City se enfrentan sin resolver sus culebrones de verano

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester City este domingo (13.00 horas) en el Seoul World Cup Stadium, como parte de las Coupang Play Series, en lo que será el tercer y penúltimo encuentro amistoso para el equipo madrileño durante su corta pretemporada, pendiente todavía de resolver asuntos importantes en los despachos.

Esta cita en Seúl (Corea del Sur) se celebrará un día antes de que el delantero argentino Julián Álvarez, pretendido por el Real Madrid y sobre todo por el FC Barcelona, deba reincorporarse a la dinámica normal de entrenamientos junto al resto de sus compañeros en el Atlético.

Mes y medio después de pedir públicamente ser traspasado a otro club, infiriéndose que aludía al Barça, la 'Araña' ve el escenario de volver a la rutina colchonera o declararse en rebeldía delante de su compatriota Diego Pablo Simeone, entrenador y casi gurú de un Atlético que ha dejado ya muy clara su postura al respecto de su delantero estrella.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, avisó en su día de que iban a denunciar al Barça por "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", y dicho y hecho. La situación ha provocado la reciente apertura, por parte de la RFEF, de un expediente disciplinario al club culé por haber tanteado ese fichaje.

En la víspera de este partido frente al Manchester City, el 'Cholo' Simeone ahondó en las decisiones tomadas por Gil Marín y el presidente Enrique Cerezo para lidiar con el asunto, centrándose el entrenador en la puesta a punto de una plantilla que no brilla en esta pretemporada.

A rebufo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los internacionales de la selección española y de la selección argentina, finalistas de dicho torneo, han sido los últimos en regresar a las órdenes del 'Cholo'. Tras golear 4-1 al Getafe CF el pasado 29 de julio, con doblete incluido del delantero nigeriano Ademola Lookman, tres días después hubo un tropiezo.

En el Strawberry Arena de Solna, municipio de Estocolmo (Suecia), el Atlético cayó por 2-1 ante el Manchester United pese a adelantarse en el marcador con un gol de Arnau Ortiz; dos fallos en defensa después del descanso propiciaron dos goles de Bryan Mbeumo para la remontada en la Snapdragon Cup de unos 'Diablos Rojos' que carecían de hombres claves.

Ya sin el mediapunta argentino Thiago Almada, recién traspasado a River Plate, y sin el lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri, en la rampa de salida con probable destino al Aston Villa, el Atleti buscará más solidez en su compromiso contra el otro gran equipo de Mánchester.

Pablo Barrios y Johnny Cardoso, renqueantes de respectivas lesiones durante semanas, sí podrían tener minutos esta vez porque rinden ya al 100%. Enfrente, con el italiano Enzo Maresca como sustituto del español Pep Guardiola, el City está iniciando una nueva era en su banquillo y tiene que solucionar aún el culebrón en torno a Rodri Hernández.

Igualmente el Barça es el principal candidato para que el capitán de la selección española cambie de aires este verano, habida cuenta de que la proposición culé parece haber sido la vencedora frente a la del Real Madrid. En un caso similar al de la 'Araña' Álvarez, sus actuales equipos se miden en otro exigente duelo a las puertas de la temporada oficial.