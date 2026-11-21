MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (21.00 horas) al Getafe CF durante la jornada 13 de LaLiga EA Sports, en lo que servirá a los colchoneros para medir su frenazo previo al parón de selecciones, por sus derrotas ante Bayern de Múnich y FC Barcelona, y pondrá a prueba la fiabilidad de los azulones en su propio estadio, ahora en entredicho.

Perder por 0-2 contra los muniqueses, en la Champions League, y pocos días más tarde por 1-2 frente al Barça, en Liga, bajó el suflé a los pupilos de Diego Pablo Simeone. Dejaron escapar dos buenas oportunidades para dar sendos golpes sobre la mesa, en forma de asomarse al top 8 del torneo europeo y de llegar al liderato en la Primera División española.

Pero nada de eso ocurrió y ahora, tras la ventana FIFA, el conjunto rojiblanco retoma el pulso de la competición de clubes contra un rival siempre incómodo en un derbi autonómico. Visitar el Coliseum getafense pocas veces es plato de buen gusto y el Atlético ha tenido ahí varias de cal y otras de arena porque José Bordalás le aprieta por muchos sitios.

Hace justo un año el Atlético ganó por la mínima en su última visita liguera a ese estadio y ocho meses antes cayó por 2-1. Los duelos entre el 'Cholo' Simeone y Bordalás rebosan tacticismo, ya que vienen desde muy lejos las comparaciones entre los estilos de ambos entrenadores, y este nuevo enfrentamiento añadirá otro capítulo a esa larga cantinela.

De cara a esta cita, Simeone no tendrá disponibles a Cristian Romero ni Marc Pubill en la defensa y tampoco a Ademola Lookman en el ataque, los tres lesionados. Con el once titular enfilado, parece que Robin Le Normand acompañará a Dávid Hancko en el centro de la zaga, a cuyos lados presumiblemente repetirán Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo.

Podrían estar en la medular el veterano capitán Koke Resurrección y el emergente Pablo Barrios y en los costados Giuliano Simeone y Álex Baena, para ayudar a una delantera donde Julián Álvarez aparentemente ya no es objeto de ira en la afición; quizá Kang-in Lee sea su acompañante, si bien optarán al mismo puesto Jonathan David y Alexander Sorloth.

En el conjunto local, Juanmi Jiménez aún es baja por sus molestias en la rodilla izquierda y Christantus Uche es lesionado de larga duración, por lo que el once inicial para Bordalás deberá ajustarse con nombres más habituales y hacer menos rotaciones, excepto una obligada por la ausencia de Nemanja Gudelj debido a acumulación de tarjetas amarillas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GETAFE CF: Soria; Andrés García, Carvajal, Boselli, Francho, Mojica; Djené, Mangala, Terrats; Satriano y Ünal.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; G. Simeone, Koke, Barrios, Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Coliseum.

--HORA: 21.00/M+ LALIGA.