El Atlético de Madrid mide otra incipiente crisis a domicilio

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (21:00 horas) a la Real Sociedad durante la jornada 5 de LaLiga EA Sports, viéndose las caras donostiarras y madrileños por primera vez desde la última final de la Copa del Rey Mapfre, y ahora en concreto con los colchoneros midiendo otra incipiente crisis de resultados en partidos a domicilio.

Su bajo rendimiento fuera de casa fue el pasado curso el gran lastre de los pupilos de Diego Pablo Simeone y en éste no parece que eso haya mejorado mucho. Tras perder por un rotundo 3-0 contra el Athletic Club en su anterior cita liguera, el Atlético cayó por 2-1 ante el Liverpool en su visita a Anfield y abrió mal la liguilla de Champions League.

Ahora tiene el equipo rojiblanco un nuevo compromiso a domicilio, que además será en un estadio donde empató en sus dos últimas visitas, 1-1 en ambas ocasiones. Para colmo, el precedente más inmediato entre estos conjuntos ocurrió el pasado 18 de abril, en La Cartuja (Sevilla) y con amargo desenlace para el Atlético porque perdió la Copa en los penaltis.

A ese feo recuerdo se han unido malas noticias por las lesiones de Pablo Barrios, vital para el 'Cholo' Simeone en su centro del campo, y de Julián Álvarez, dejando desierta la punta de ataque porque Alexander Sorloth lleva un mes fuera de combate. Así, no parece que el entrenador argentino vaya a experimentar mucho para su once inicial en Anoeta.

La mayor duda en defensa será ver qué hace con Alejandro Grimaldo, que no ha empezado acertado esta campaña y ante el Liverpool perdió su puesto de titular en el lateral izquierdo, favoreciendo a Dávid Hancko y provocando que el casi recién llegado Cristian 'Cuti' Romero acompañase a Marc Pubill en el centro de la defensa.

La ausencia segura de Pablo Barrios hará que Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Morten Hjulmand tengan mayores opciones de titularidad en San Sebastián para la línea medular. Giuliano Simeone, salvo sorpresa, partiría como interior por la banda derecha y lo mismo harían Álex Baena o Ademola Lookman por el lado izquierdo si convencen a su entrenador.

Entre ambos presumiblemente se rifarán ese sitio y la mediapunta en una alineación a la que podrían optar también el surcoreano Kang-in Lee y el canadiense Jonathan David, quien debutó como colchonero en Anfield y ahora tiene más puertas abiertas tras conocerse la ausencia a última hora de la 'Araña' Álvarez a causa de una sobrecarga muscular.

Por parte local, Pellegrino Matarazzo no contará con el sancionado Jon Martín y eso hará que el centro de la zaga tenga novedades, subiendo enteros la posible titularidad de Mamadou Sarr al lado de Luken Beitia. De cara al ataque, la irrupción de Job Ochieng podría tener continuidad en detrimento de gente contrastada como Take Kubo y Gonçalo Guedes.

Tanto Atlético como Real Sociedad acumulan siete puntos en la tabla de Primera División, pero con dinámicas contrapuestas porque el equipo 'txuri-urdin' ha obtenido dos victorias y un empate en sus tres últimos compromisos de Liga. Eso sí, quizá Matarazzo rote pensando en el cercano arranque de la liguilla de la Europa League ante el AFC Bournemouth.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Beitia, Sarr, Sergio Gómez; Herrera, Turrientes; Ochieng, Barrenetxea, Oyarzabal; y Óskarsson.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; G.Simeone, Koke, Hjulmand, Lookman; Álex Baena y Jonathan David.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 21.00/DAZN.