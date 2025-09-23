Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este miércoles (21.30 horas) al Rayo Vallecano en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que llega muy alejado de una regularidad que necesita empezar a construir en una semana clave para no descolgarse aún más, con el derbi madrileño en el horizonte cercano, mientras que el conjunto de la franja quiere agravar la crisis rojiblanca y recuperar de su primer bache de resultados.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann y Julián Álvarez.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Unai López, Gumbau, Trejo; De Frutos, Alemao y Álvaro García.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Rayo Vallecano de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los franjirrojos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.