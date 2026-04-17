Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa casi cuatro décadas después

Archivo - El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez disputa un balón en un partido de LaLiga EA Sports ante los de la Real Sociedad Pablo Marín y Carlos Soler. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputan este sábado (21.00 horas) la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 en La Cartuja de Sevilla, reeditando un único precedente entre ambos equipos con el título copero en juego, que se remonta a la temporada 1986-1987 cuando los vascos levantaron su segundo entorchado.

39 años han tenido que pasar para que Atlético de Madrid y Real Sociedad se vuelvan a encontrar en una final copera. Lejos queda ya aquel duelo del 27 de junio de 1987 en La Romareda de Zaragoza, donde el cuadro donostiarra dirigido por John Benjamin Toshack se impuso en la tanda de penaltis (6-4) a los rojiblancos.

Estos tuvieron que igualar el partido durante los 90 minutos hasta por dos ocasiones con los tantos del 'Polilla' Da Silva y de Juan José Rubio replicando respectivamente los de Roberto López Ufarte y 'Txiki' Begiristain. Sin embargo, en la tanda, no acertaron Da Silva y Quique Ramos, y la Real, donde falló Begiristain, se quedó su primera Copa.

Un amargo recuerdo para la entidad madrileña, que ahora los pupilos de Diego Pablo Simeone querrán vengar en la que es su primera final copera desde el año 2013, con el dulce recuerdo de levantar el trofeo en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (1-2).

Para los colchoneros será la vigésima final de su historia, tercera en lo que va de siglo XXI, con la esperanza de conquistar su undécimo título. Mientras que la Real Sociedad tiene un recuerdo más reciente porque en la temporada 2019-2020 --pero jugada en 2021 por la pandemia del COVID-19-- alzó su tercera Copa batiendo al Athletic Club con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal.

Precisamente ante el vecino bilbaíno certificaron los donostiarras su nuevo billete para La Cartuja seis temporadas después, y también curiosamente gracias a otro penalti anotado por Oyarzabal para ganar la vuelta por 1-0 y hacer valer el 0-1 de ventaja que los pupilos de Pellegrino Matarazzo lucían del enfrentamiento de ida, gracias al solitario gol de Beñat Turrientes.

Esta nueva final en tierras sevillanas será la novena para el conjunto 'txuri-urdin', que buscará levantar su cuarto título de Copa en un estadio que le trae buenos recuerdos de su último trofeo al respecto. Además, ahí tendrá 'Rino' Matarazzo la opción de constatar su figura como revulsiva tras su llegada a San Sebastián con la temporada ya iniciada.