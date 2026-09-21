El Atlético de Madrid responde a Mourinho: "'Stop' acoso arbitral ya"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (centro), ante el Atlético de Madrid. - Andres Lopez Sheridan / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid respondió este lunes al técnico del Real Madrid, José Mourinho, compartiendo en redes sociales un vídeo con el mensaje "'stop' acoso arbitral ya", después de que el portugués denunciaran en la rueda de prensa posterior al derbi de este domingo que dos acciones sobre Jude Bellingham y Fede Valverde no acabaran en expulsión.

"Podemos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí", comenzó Mourinho este domingo su rueda de prensa en el Riyadh Air Metropolitano, enseñando dos fotografías con los golpes de 'Cuti' Romero a Jude Bellingham y de Kang-in a Fede Valverde durante la primera parte de un partido que acabó 2-1 a favor de los colchoneros.

Para el luso fueron "dos tarjetas rojas claras". "Las dificultades que hemos tenido después 11 contra 10... Pues podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 contra 9. Por tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase, de gran personalidad y para poder perfectamente ganar el segundo tiempo", dijo Mourinho.

Unas declaraciones a las que el conjunto colchonero respondió con un vídeo en el que imprimen una fotografía del técnico luso y el papel con las dos acciones que denunció en la rueda de prensa posterior al derbi en el feudo rojiblanco, junto al texto "'stop' acoso arbitral ya".