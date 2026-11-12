El Atlético de Madrid visita las obras de la Ciudad del Deporte del club

Foto de familia del Atlético de Madrid en su visita a las obras de la Ciudad del Deporte en los alrededores del estadio Riyadh Air Metropolitano. - PRENSA ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer equipo masculino del Atlético de Madrid, acompañado por el presidente del club, Enrique Cerezo, y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, visitó el estado de las obras de la Ciudad del Deporte, que se están llevando a cabo en los alrededores el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El primer equipo masculino tuvo la oportunidad de observar el estado de las obras de la Ciudad del Deporte, las cuales "avanzan a buen ritmo para cumplir los plazos establecidos". Los jugadores y el cuerpo técnico pusieron especial atención al Centro de Alto Rendimiento (CAR), el cual será el lugar habitual de sus entrenamientos a partir de la temporada 2027-28. En esta parcela, además, se levantará un 'mini' estadio con capacidad para 6.000 espectadores.

A la visita acudieron, además de los futbolistas, el presidente del club, Enrique Cerezo; el consejero delegado, Miguel Ángel Gil; el director deportivo, Mateu Alemany; y los directores generales de Fútbol, Carlos Bucero, e Ingresos y Operaciones, Óscar Mayo.

La comitiva conoció de primera mano el avance de los trabajos en las distintas parcelas de la Ciudad del Deporte, así como la ambición de este proyecto de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid. Un espacio único al servicio de los vecinos del distrito y de visitantes de todo el mundo que aspira a convertirse en un destino de referencia internacional para el deporte, el ocio y la cultura.