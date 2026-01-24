El Atlético necesita dejar de ir a trompicones

Archivo - Julián Álvarez, en un partido con el Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibirá este domingo (14.00 horas) al RCD Mallorca en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, con el objetivo entre los madrileños de mantener su lucha por la tercera posición frente al Villarreal CF, a pocos días de aclarar su futuro en la Champions League ante el Bodo/Glimt, mientras que los baleares siguen con altibajos.

En el Riyadh Air Metropolitano, los locales tratarán de vencer para seguir el ritmo liguero del 'Submarino Amarillo', que durante la primera mitad del curso le ha arrebatado su papel habitual. Frente al duopolio de FC Barcelona y Real Madrid, el Atlético siempre ha sido la tercera vía desde que cogió los mandos como entrenador Diego Pablo Simeone.

Incluso algún título nacional han rascado los colchoneros en esos 14 años con el 'Cholo' como guía espiritual de su banquillo, pero en esta campaña no parece que el trofeo de Liga sea objetivo fácil y además el Villarreal está encareciendo el tercer puesto. Para asentar su camino, el Atlético deberá batir al Mallorca sin contar con Antoine Griezmann.

El jugadores francés sufrió el pasado viernes una lesión muscular de grado bajo en su muslo izquierdo durante un entrenamiento y eso hará que apenas haya delanteros a disposición de Simeone para este encuentro. El mercado invernal de fichajes solo tiene de momento una rampa de salida y la plantilla ya iba corta de atacantes puros al inicio de la temporada.

Julián Álvarez y Alexander Sorloth son los únicos puntas propiamente dichos que le quedan el 'Cholo', quien podría optar por otro dibujo en su alineación titular si eligiese a Thiago Almada para acompañar a Álex Baena o a Nico González, éste último recién salido de una lesión y con escaso rodaje oficial, salvo un cuarto de hora contra el Galatasaray.

En ese partido de Estambul, el Atlético dejó la misma sensación que arrastra desde hace tiempo con balas de fogueo. Dispara mucho y ataca en general bien, pero no tiene la contundencia de cara a puerta que tanto ansía su entrenador, como se encarga de decirlo en cada rueda de prensa.

LA 'ARAÑA' QUE SIGUE ENREDADA

La 'Araña' Álvarez es innegociable con su trabajo, pero va marcando a cuentagotas y se le antoja clave a su equipo que genere buena sintonía con alguno de los 'trequartistas'. Sin los traspasados Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, y a falta de que Mateu Alemany concrete en despachos la llegada de alguien, pocos recursos más tiene el Atlético en esa zona.

Pablo Barrios y Koke Resurrección son sus anclas en la línea medular, así que Johnny Cardoso sería presumiblemente su única alternativa ahí. Giuliano Simeone, recientemente renovado y con otra buena actuación ante el Galatasaray, es fijo en los onces de su padre y en la zaga parecen ya asentados Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri.

Por parte mallorquinista, el técnico Jagoba Arrasate no contará con los lesionados Antonio Lato, Marash Kumbulla y Manu Morlanes. Pero por encima de todo, la expedición bermellona querrá comprobar el nivel de compromiso del delantero kosovar Vedat Muriqi si se confirma la posible oferta del Fenerbahçe por contratarlo en este mismo mercado de invierno.

Con 21 puntos en la tabla clasificatoria y mirando semana tras semana lo que hacen los equipos que están en el descenso, al Mallorca le harían una avería si Muriqi se marcha a medio curso porque es su gran referente ofensivo; no en vano, el futbolista kosovar ha metido 14 goles en los 19 partidos de Liga que ha disputado a lo largo de esta campaña 2025/26.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Antonio Sánchez, Samú Costa, Mascarell, Virgili; Darder y Muriqi.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 14.00/Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y Movistar LALIGA.