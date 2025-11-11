El Atlético quiere hacerse fuerte en casa ante un rival directo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid intentará este miércoles volver a la senda de la victoria en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina en la visita (21.00 horas) al Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid) de un rival directo por el 'Top 12' como la Juventus FC italiana.

El conjunto rojiblanco afronta un duelo importante en la máxima competición continental donde suma tres puntos tras una victoria, muy clara (0-6) ante el SK St.Pölten austriaco y una ajustada derrota (0-1), en casa, ante el Manchester United inglés, de la que espera resarcirse ante el equipo turinés, con el que está empatado a puntos.

El equipo que entrena Víctor Martín sabe que de cara a superar el corte reservado a los doce mejores en esta fase de liga de la Champions no puede dar demasiadas concesiones como local. Ante el United rayó a buen nivel y fue competitivo, pero no pudo ante un rival que jugó mucho tiempo con 10, y ahora tratará de resarcirse ante un oponente del pujante fútbol italiano y que ya estuvo cerca de sorprender al Bayern Múnich alemán.

El Atlético sabe que mucho de su futuro en el torneo pasa por sus próximos dos partidos ya que, tras este, le tocará rendir visita al FC Twente neerlandés antes de tener que medirse de forma consecutiva al Bayern y al Olympique Lyon, sus rivales teóricamente más duros y a los que necesita afrontar con las menores urgencias de puntos posibles.

En este sentido, el conjunto colchonero ha recuperado su sonrisa de inicio de temporada y después de sufrir un pequeño bache de resultados el pasado mes de octubre donde únicamente pudo ganar uno de los cinco partidos que disputó y con ocho goles marcados, pero seis de ellos en la victoria europea en Austria.

Pero tras el último parón internacional, las colchoneras han vuelto con energía en la Liga F Moeve sacando sus dos compromisos ante el Alhama CF El Pozo y el DUX Logroño con sendas goleadas por 4-0 y 0-5 respectivamente, una eficacia ofensiva que necesitará para desarmar el entramado defensivo a la Juventus, sobre todo a través de Luany, Fiamma Benítez y Synne Jensen.

Víctor Martín no pudo hacer demasiadas rotaciones en Las Gaunas, por lo que no esperan demasiados cambios en su once, aunque la mejor noticia es que la centrocampista noruega Vilde Boe Risa, que no ha jugado los dos últimos partidos por molestias en la rodilla, parece que estará lista para volver a un once donde Xenia Pérez ejercería de lateral derecho ante la sanción de Alexia Fernández, expulsada ante el United.

Enfrente, una Juventus que no está en un buen momento tras perder el fin de semana ante el Milán por 2-1 y caer a la sexta posición de la Serie A, un campeonato que tan sólo lleva cinco jornadas disputadas, la mitad que la Liga F Moeve, y además ha perdido en sus tres últimos partidos a domicilio en la Champions.

En las filas 'bianconeri' destacan figuras como las internacionales italianas Barbara Bonansea, Martina Lenzini, Cecilia Salvai y Cristiana Girelli, la centrocampista suiza Lia Wälti, campeona el año pasado con el Arsenal FC inglés, o las españolas Cristina Librán y Estela Carbonell.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Pérez, Lauren, Lloris, Medina; García, Boe Risa, Fiamma; Luany, Sarriegi y Jensen.

JUVENTUS FC: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Lenzini; Bonansea, Wälti, Schatzer, Pinto, Carbonell; Girelli y Vansgaard.

--ÁRBITRA: Ewa Augustyn (POL).

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

--HORA: 21.00/Disney+.