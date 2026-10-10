El Atlético reacciona a tiempo y mete presión al líder

Alejandro Grimaldo celebra su gol en el Deportivo Alavés-Atlético de Madrid - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha logrado este sábado su cuarta victoria liguera consecutiva al superar al Deportivo Alavés en Mendizorrotza (1-2), en una octava jornada de LaLiga EA Sports en la que un tanto del argentino 'Cuti' Romero en el minuto 87, frente a un rival con diez por la expulsión de Ángel Pérez en los primeros minutos de la segunda parte, valió a los de Diego Pablo Simeone para mantener la presión sobre el líder.

En el regreso tras el parón internacional, Alejandro Grimaldo abrió la lata superada la primera media hora, aunque los locales consiguieron neutralizar la ventaja desde el punto de penalti tras un agarrón de Robin Le Normand sobre Toni Martínez en el descuento de la primera mitad. La expulsión de Ángel Pérez por una dura entrada sobre Julián Álvarez facilitó el camino de los rojiblancos, que aún así tuvieron que esperar al tramo final para sellar el definitivo 1-2, con el que alcanzan los 19 puntos, a dos del FC Barcelona.

En su primer partido tras la victoria en el derbi madrileño (2-1) y antes de recibir el martes al Manchester United en 'Champions', los de Diego Pablo Simeone saltaron al césped de Mendizorrotza con el recuperado Pablo Barrios y con Ademola Lookman y Jonathan Davis como dupla atacante. Los locales, por su parte, repitieron lídea de cinco atrás y se encomendaron a Lucas Boyé y Toni Martínez para tratar de llevar peligro al área de Jan Oblak.

Dos remates de Ángel Pérez que se marcharon fuera en los primeros minutos avisaron a los rojiblancos, que se animaron con un disparo desde la frontal de Marcos Llorente que atrapó Antonio Sivera. Fue superada la primera media hora cuando el marcador logró moverse en el recinto vitoriano.

En las cercanías del área babazorra, Lookman buscó a Grimaldo en la frontal y Antonio Blanco cortó el pase; el balón cayó a los pies de Jonathan David, que de primeras se lo dejó al carrilero para que superase a Sivera con un remate cruzado (min.33). El campeón del mundo todavía pudo incrementar la cuenta dos minutos después con un chut que se fue lamiendo el palo.

Aún así, el 'Glorioso' no cedió y siguió insistiendo por la banda derecha, donde Ángel Pérez estuvo a punto de empatar tras cazar un rechace y disparar frente a un atento Oblak, que se estiró para evitar que entrase el balón. En el descuento, tras un saque de falta al borde del área atlética, llegó el empate.

Cuando el Alavés se disponía a colgar el balón en el área, Robin Le Normand agarró y derribó a Toni Martínez y el colegiado pitó penalti después de consultarlo con el VAR. Tras minutos de incertidumbre, Lucas Boyé se plantó en los once metros y engañó al portero esloveno con un lanzamiento al centro (min.45+6).

El 'Cholo' movió el banquillo para afrontar la segunda mitad, dando entrada inmediatamente a Julián Álvarez y Alex Baena y a Kang-in Lee superados los primeros minutos, momento en el que el guion cambió por completo en una dura entrada de Ángel Pérez sobre la 'Araña' en el minuto 58.

Quintero González mostró inicialmente la amarilla al jugador alavesista, pero la llamada del VAR le alertó; finalmente, el árbitro andaluz corrigió su decisión y le sacó la roja. Con diez, los de Quique Sánchez Flores trataron de defenderse con un triple cambio, y el Atlético comenzó a asediar la portería local.

El partido se convirtió entonces en un ejercicio de resistencia para el Alavés y de insistencia para el Atleti, que apostó por Alexander Sorloth para tratar de desatascar todo. El palo repelió un lanzamiento de falta de Julián, antes de que Sivera parase un disparo de primeras de Llorente. En el 84, el guardameta alicantino atrapó en dos tiempos un remate de Baena.

A pesar de todo, Mariano Díaz estuvo a punto de aprovechar un error en la salida de los de Simeone, pero se le marchó alto su disparo ante Oblak. Solo unos minutos después, Baena se encargó de poner un centro preciso al segundo palo al que llegó de cabeza el 'Cuti' Romero, que desequilibró de nuevo la balanza (min.87).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Otto, Tenaglia, Valentini (Koski, min.71), Abde Rebbach; Antonio Blanco (Protesoni, min.64), Pablo Ibáñez, Denis Suárez (Mañas, min.79); Boyé (Guevara, min.64) y Toni Martínez (Mariano Díaz, min.64).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Cuti Romero, Le Normand (Hancko, min.62), Grimaldo; Johnny Cardoso, Koke, Barrios (Kang-in Lee, min.57), Giuliano (Sorloth, min.73); Lookman (Julián Álvarez, min.46) y Jonathan David (Baena, min.46).

--GOLES:

0-1, min.33: Grimaldo.

1-1, min.45+6: Boyé, de penalti.

1-2, min.87: Cuti Romero.

--ÁRBITRO: Quintero González (C.Andaluz). Amonestó a Lookman (min.45), a Le Normand (min.45+1) y a Cardoso (min.92) por parte del Atlético de Madrid. Expulsó a Ángel Pérez (min.61) por roja directa.

--ESTADIO: Mendizorrotza. 17.741 espectadores.