El Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza de Copa se jugará el domingo a puerta cerrada

Copa del Rey de fútbol - RFEF

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting de Hortaleza, suspendido el pasado domingo, se jugará el domingo 11 de octubre (13.00 horas) en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz de Tenerife a puerta cerrada, ha confirmado este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Ha correspondido al Juez Único de Competiciones no Profesionales fijar las condiciones para su celebración, determinando que la eliminatoria se lleve a cabo el domingo 11 de octubre, a las 12.00 horas -horario insular-, en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz de Tenerife a puerta cerrada", informó el organismo federativo.

Antes del inicio del encuentro del pasado domingo, el autobús del equipo madrileño fue apedreado cuando se dirigía al Estadio Municipal Tasagaya-José Ramos de la localidad tinerfeña de Güímar por individuos con el rostro cubierto, unos actos que fueron grabados por los ocupantes del vehículo. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella lanzada por la afición local. La Guardia Civil tuvo que acudir al lugar para tratar de proteger a la expedición madrileña.

Al entender que no se daban las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, el Sporting de Hortaleza solicitó el aplazamiento, una petición que fue atendida por la RFEF. Los madrileños se impusieron en el partido de ida (1-0); el ganador se enfrentará en la siguiente ronda a un Primera entre Real Betis, Sevilla FC, Rayo Vallecano o Getafe CF.

La RFEF explicó que el Juez Disciplinario Único de la RFEF desestimó este martes las alegaciones presentadas por ambos equipos. "El Güímar solicitaba que la negativa del conjunto madrileño a disputar el partido fuese considerada una incomparecencia, mientras que el Sporting reclamaba que se diese por perdido el partido al equipo tinerfeño por los graves incidentes registrados", indicó.

"De esta forma, el Juez Disciplinario de la RFEF considera que la negativa del Sporting a jugar el encuentro estuvo justificada por el temor generado por los graves incidentes ocurridos previamente, por lo que no puede calificarse como una incomparecencia. Al mismo tiempo, entiende que tampoco existen motivos para declarar al Güímar perdedor de la eliminatoria, si bien las posibles responsabilidades derivadas de los incidentes se analizarán de manera independiente mediante la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario", concluyó.