El Atlético vive un miércoles cenizo en Brujas

Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring during a soccer game between Belgian Club Brugge KV and Spanish Atletico de Madrid, in Brugge on Wednesday 18 February 2026, the first leg of the play-offs for the knockout phase of the UEFA Champi - Europa Press/Contacto/KURT DESPLENTER

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado (3-3) este miércoles en su visita al Club Brugge en la ida del 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, en el enésimo partido de altibajos en este curso para los madrileños, que han desaprovechado un 0-2 y al menos han salvado su botín de cara a la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.

En el Jan Breydelstadion, bajo lluvia molesta, los visitantes empezaron bien plantados y pronto sacaron tajada. A la salida de un córner en el 5', Joaquin Seys calculó mal su salto para despejar de cabeza en presencia de Dávid Hancko y tocó el balón con su brazo derecho; aunque el árbitro sueco Glenn Nyberg no pitó penalti en primera instancia, se desdijo con el VAR.

Julián Álvarez aprovechó la ocasión y transformó esa pena máxima en el 0-1, saliendo la 'Araña' poco a poco de una sequía que rompió contra el FC Barcelona en la Copa del Rey Mapfre, pero el Brujas reaccionó casi de inmediato con tres disparos de diestra sobre la portería de Jan Oblak.

Primero lo intentó Raphael Onyedika y el guardameta colchonero atrapó el balón bien posicionado, luego probó fortuna Nicolò Tresoldi tras un pase errado de Giuliano Simeone y su remate salió desviado, y después el propio Tresoldi dio trabajo a Oblak con una volea lejana que fue abajo.

La réplica del Atlético fue un contragolpe en el minuto 27 y que el 'Cholito' Simeone culminó con un derechazo por encima del larguero rival. Su padre, Diego Pablo Simeone, pidió concentración en plena alternancia de ocasiones: Mamadou Diakhon la tuvo para el Brujas, Giuliano contestó con un mal zurdazo, Onyedika incordió a Oblak y Álvarez falló luego un remate.

Ademola Lookman, cuyo impacto en el equipo rojiblanco es evidente desde que fichó en el mercado invernal, pasaba desapercibido. Sin embargo, en el 44' creó una ocasión y forzó un córner donde, al saque, Marcos Llorente también buscó el gol. Y en ésas cuajó el 0-2, obra de Lookman a bocajarro en el segundo palo, tras otro córner que había peinado Antoine Griezmann.

Pese a su desventaja al descanso, el conjunto belga salió de nuevo con ímpetu y en el 51' marcó el 1-2, dándole de la misma medicina al Atlético. En un saque de esquina, Hans Vanaken tocó el balón de cabeza e igualmente con la testa remató Tresoldi; aunque Oblak hizo un paradón marca de la casa, Onyedika se adelantó a Hancko en el rechace para empujar el gol.

Y con el cuadro visitante sesteando, los pupilos de Ivan Leko apretaron y tuvieron recompensa con el 2-2. Diakhon recibió con mucho espacio en la banda izquierda, se marchó de Giuliano por velocidad y de Nahuel Molina porque éste no estaba en su sitio, de inmediato centró al área pequeña y ahí se coló Tresoldi a la espalda de Hancko para remachar desde cerca.

El desajuste de la defensa colchonera había sido claro, pero más le preocupaba al 'Cholo' Simeone la falta de fluidez en su ataque. Entonces retiró del campo a Griezmann y sacó a Alexander Sorloth, quien en el 69' estrelló un cabezazo en la cruceta, tras un centro de Koke Resurrección.

Con el noruego como principal referencia arriba, ya que Julián Álvarez lucía su versión anodina de los últimos meses. Álex Baena había saltado al terreno de juego junto a Sorloth y en el 78' le brindó un pase hacia el interior del área rival; el larguirucho dorsal 9 del Atlético tiró raudo, pero el cancerbero Simon Mignolet evitó con la cara ese gol cantado.

No obstante, en la siguiente acción sí que llegó el 2-3 tras un pase de Giuliano para la carrera de Llorente doblándole por la banda derecha hasta centrar con veneno al área local; y ahí Joel Ordóñez, acechado a su espalda por Sorloth, introdujo sin querer en su portería un mal despeje raso.

Eso sí, ni con el marcador otra vez a favor parecía el Atleti en calma. Su adversario siguió atacando, enganchado al partido gracias al apoyo de su afición, y puso en aprietos a Oblak de nuevo. Fruto de esa actitud, el 3-3 cayó en el minuto 90 tras un control de Christos Tzolis en el lado izquierdo del área visitante, hilvanado con disparo cruzado y certero.

Pese a su patente dominio en el tiempo de prolongación, el Brujas no completó su remontada, pero sí evitó perder en casa y aspirará a pasar este cruce de diecisesavos en una Champioos League que al Atleti se le puede volver a atragantar como no mejore su estilo y sobre todo su puntería, como evidenció Sorloth en este Miércoles de Ceniza de 2026.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CLUB BRUJAS, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

CLUB BRUJAS: Mignolet; Sabbe (Siquet, min.81), Ordóñez, Mechele, Seys (Meijer, min.86); Stankovic (Lemarechal, min.86), Onyedika, Vanaken; Tzolis, Tresoldi (Vermant, min.76) y Diakhon (Campbell, min.82).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Le Normand, min.90), Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke (Cardoso, min.90), Lookman (Baena, min.62); Griezmann (Sorloth, min.66) y Julián Álvarez.

--GOLES:

0-1, min.8: Julián Álvarez (p).

0-2, min.45+4: Lookman.

1-2, min.51: Onyedika.

2-2, min.60: Tresoldi.

2-3, min.79: Ordóñez (pp).

3-3, min.91: Tzolis.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó con tarjeta amarilla a Onyedika (min.76) por parte del Club Brujas, y a Pubill (min.48) y Baena (min.90+5) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Jan Breydelstadion.