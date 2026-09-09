El Atlético vuelve a empezar la liguilla de la Champions League con derrota en Anfield

Dominik Szoboszlai celebra un gol. - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles por 2-1 en su visita al Liverpool FC durante la jornada 1 en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-27, con remontada incluida del conjunto inglés gracias a los tantos de Dominik Szoboszlai y de Alexis Mac Allister, que han volteado la diana inicial de Marcos Llorente en el estadio que a él mejor se le da.

En Anfield, los visitantes sacaron de centro y en menos de un minuto ya tuvieron un susto tras una pérdida en el centro del campo y que Dominik Szoboszlai convirtió en ocasión con una galopada hasta llegar al borde del área y abrir a su compañero Alexander Isak, quien desde el costado derecho envió fuera su derechazo cruzado ante la salida del portero Jan Oblak.

Poco más tarde, Alexis Mac Allister tuvo otra ocasión del Liverpool con un disparo que mandó a las nubes en posición franca. La réplica madrileña llegó en el 13' con un derechazo lejano de Álex Baena que salió muy alto y contestaron los 'reds' dos minutos después con una internada del recién fichado Bradley Barcola por banda derecha, pero Oblak tapó los huecos.

El dominio de los locales era infructuoso y lo pagaron caro en el 17'. Julián Álvarez, que había sido titular, bajó a la medular del campo y vio el desmarque de Marcos Llorente; el '14' colchonero aprovechó el desajuste de Milos Kerkez en defensa, domó el pase de la 'Araña' con el pie derecho y desde la frontal del área batió a Alisson Becker con un zurdazo potente.

Pese a encajar el 0-1 en ese error tirando el fuera de juego, el equipo inglés seguía llevando la voz cantante y canalizaba sus ataques gracias al joven Rio Ngumoha, escorado al extremo izquierdo. No obstante, fueron los pupilos de Diego Pablo Simeone quienes crearon la siguiente oportunidad de gol con un derechazo de Julián Álvarez desde lejos y que Alisson repelió.

El partido era un lento toma y daca, y otra pérdida del Atlético en el centro del campo provocó una ataque donde Isak centró al segundo palo para que rematase Florian Wirtz; hubo paradón de Oblak a media altura, pero se anuló todo por fuera de juego previo. Eso sí, tanto apretaba el Liverpool que logró el 1-1 en el 40' después de otra rápida ofensiva por extremos.

Szoboszlai volvió a exprimir una pérdida rival del esférico en zona peligrosa y pasó al lado derecho, donde Barcola realizó un fuerte disparo que Oblak salvó con los pies, pero la acción continuó y Wirtz controló ese balón suelto para dárselo a Szoboszlai; éste se marchó de Cristian Romero a trompicones y pasó a Ronald Araujo, que completó la pared de tacón.

Ese inesperado taconazo de Araujo se coló entre la pierna derecha de Dávid Hancko y la pierna izquierda del 'Cuti' Romero; Szoboszlai frenó la pelota con su pie izquierdo e 'ipso facto' tiró a ras de suelo y cruzado con su pie derecho para meter el empate. Aunque luego merodeó el gol Baena poco antes del descanso, en realidad la buena imagen era de los ingleses.

De hecho, los pupilos de Andoni Iraola regresaron de los vestuarios igual de bien y apenas tardaron en amenazar la portería colchonera. En el 47' fue con una cabezazo de Araujo muy desviado tras un córner y en el 49' fue con un contragolpe donde Wirtz filtró a Barcola un pase idóneo, pero el exjugador del PSG falló de forma clamorosa enfrente de Oblak.

Y ya en el 50' los 'reds' sí obtuvieron botín; después de otro córner, un despeje de la zaga rojiblanca se quedó en el balcón del área a merced de que Mac Allister ejecutase un zurdazo que pasó entre las piernas de Koke Resurrección y acabó entrando ajustado junto al poste, con Oblak enfadado por los espacios que sus compañeros habían dejado sin cubrir.

LAS SUSTITUCIONES CAMBIAR POCO EL ESCENARIO

El 'Cholo' Simeone hizo varias sustituciones y el Atlético mejoró un poco, especialmente con cabalgadas de Llorente y Giuliano Simeone por la banda derecha, pidiendo penalti dos veces por sendas manos; aun así, ni el árbitro Davide Massa ni sus ayudantes del VAR las estimaron punibles.

Reaccionó Iraola a ese arreón visitante y también hizo sustituciones, a fin de modificar el ritmo del encuentro más que su dibujo táctico. A balón parado había otro arma por explotar para ambos entrenadores y la buscaron en saques de esquina, con un minuto de lapso; primero los locales con un cabezazo de Araujo y después Hancko para el Atleti con otro testarazo.

Ni Oblak ni Alisson se inquietaron, si bien el portero brasileño tuvo jaleo más adelante en otro par de acercamientos del Atleti que se quedaron sin premio al saque de un córner. Entre tanto vaivén, y con un discreto debut de Jonathan David como colchonero, el Liverpool llegó a marcar un tercer gol, pero sin validez por fuera de juego de Jeremie Frimpong.

Sin pólvora y con recursos reducidos porque Ademola Lookman mostraba escasa intuición para situarse en ataque, el conjunto madrileño también acusó cansancio y encajó otra derrota en Anfield, como la de hace casi un año en este mismo escenario, para arrancar mal la fase liga de una Champions League que parece insana obsesión para el club.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LIVERPOOL, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

LIVERPOOL: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, min.88); Szoboszlai, Mac Allister (Gravenberch, min.69); Ngumoha (Frimpong, min.60), Wirtz, Barcola (Muñoz, min.60); e Isak (Koumas, min.88).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Romero (Le Normand, min.77), Pubill, Hancko; G. Simeone, Barrios (Hjulmand, min.77), Koke (Lookman, min.59), Baena (Jonathan David, min.73); Kang-in Lee (Grimaldo, min.59) y Julián Álvarez.

--GOLES:

0-1, min.17: Llorente.

1-1, min.40: Szoboszlai.

2-1, min.50: Mac Allister.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Mac Allister (min.29) por parte del Liverpool y a Pubill (min.52) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Anfield.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en las recientes inundaciones de Nepal.