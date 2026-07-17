Aubameyang vuelve a Liga con el Dépor

Archivo - Pierre-Emerick Aubameyang - Europa Press/Contacto/William Cannarella - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de A Coruña confirmó este viernes el fichaje del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, futbolista de 37 años con una larga carrera y breve paso por la Liga española en las filas del FC Barcelona en 2022.

"El RC Deportivo incorpora a Pierre-Emerick Aubameyang, que se convierte en nuevo futbolista blanquiazul tras firmar hasta junio de 2028", anunció el cuadro gallego sobre una noticiosa contratación que venía resonando las últimas horas por Riazor.

El delantero llega procedente del Olympique de Marsella, donde la pasada temporada completó 30 partidos de Ligue 1 con 10 goles y 6 asistencias. Aubameyang marcó también en la Copa de Francia y en la Liga de Campeones, mostrando que no ha perdido su olfato.

La mejor etapa del futbolista nacido en Francia fue la que cuajó en el Borussia Dortmund entre 2013 y 2018, donde marcó 141 goles en 213 partidos. Además, el nuevo jugador de un Dépor que logró su ascenso a La Liga EA Sports ocho años después brilló también en el Arsenal, con otros 92 goles, y dejó huella en el Barça con 13 goles como refuerzo de invierno en 2022

"Con su incorporación, el RC Deportivo añade a su plantilla un delantero de reconocido prestigio mundial, cuya experiencia, capacidad goleadora y liderazgo reforzarán el proyecto blanquiazul de cara a las dos próximas temporadas", termina un RC Deportivo que está de vuelta en Primera.