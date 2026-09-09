El ayuntamiento confirma el principio de acuerdo con Messi para la compra del Eldense

Archivo - El futbolista argentino Lionel Messi recogiendo su octavo Balón de Oro en 2023. - Gao Jing / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elda confirmó este miércoles el principio de acuerdo con el futbolista argentino Lionel Messi para comprar el CD Eldense, equipo de LaLiga Hypermotion, después de haber mantenido una reunión con el gabinete del delantero y con la presidenta del club, Carolina Holguín, según ha informado en nota de prensa.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha acogido "con satisfacción" y "respeto" a la confidencialidad, el principio de acuerdo alcanzado por Lionel Messi para adquirir "en solitario" el Club Deportivo Eldense.

La operación, que se formalizaría sin intervención de terceros en los próximos días, supondría el "desembarco definitivo del astro argentino en la gestión del fútbol profesional español", informó el ayuntamiento en el comunicado.

Asimismo, el ayuntamiento de Elda destacó su apoyo "esencial" al CD Eldense para consolidar su crecimiento y convertirlo en "un proyecto atractivo" para Messi. "En este sentido el primer edil ha puesto en valor el apoyo que el Ayuntamiento ha brindado a la entidad azulgrana durante los doce últimos años para estabilizar su gestión y contribuir en el año 2023 a que volviera a ascender a Segunda División tras militar 60 años en categorías inferiores", valoró.

Por su parte, Alfaro, después de reunirse con el gabinete de Messi y la presidenta del Eldense, Carolina Holguín, confirmó también la noticia. "Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término", afirmó el alcalde.

"En cualquier caso tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular", expresó Alfaro.

En caso de formalizarse la compra por el CD Eldense, Leo Messi adquiriría su segundo club en España tras obtener el pasado mes de abril el total de las acciones de la Unión Deportiva Cornellá, que milita en el Grupo V de la Tercera Federación.