El Ayuntamiento entrega al FC Barcelona la licencia de la fase 1A del Spotify Camp Nou

El club confirma que no abrirá el nuevo feudo hasta tener la licencia de la fase 1B con 45.401 espectadores

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado al FC Barcelona la licencia de primera ocupación de la fase 1A de las obras del Spotify Camp Nou, que corresponde a la remodelación del Gol Sur y la Tribuna, si bien el FC Barcelona ha reiterado que seguirá esperando a obtener la licencia para la fase 1B, con algo más de 45.000 espectadores, antes de regresar a su nuevo feudo.

Según informan fuentes municipales a Europa Press, la licencia permitiría al club azulgrana estrenar su nuevo campo con casi 27.000 espectadores, si bien la directiva culé anunció la semana pasada que esperaría a recibir la licencia 1B para abrir con 45.000 y lo reiteró este viernes poco después de recibir la licencia.

En un comunicado, la entidad blaugrana confirma haber recibido la licencia de primera ocupación, otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona, para una fase 1A que comprende Tribuna y Gol Sur, con una capacidad para 25.991 aficionados y aficionadas, incluyendo 81 plazas para personas con movilidad reducida.

Además, detallan alguna de las mejoras "significativas" incluidas en esta fase 1A, como son un nuevo túnel de jugadores/as, nuevos vestuarios para el primer equipo y para el equipo visitante, mejoras en comodidad y seguridad, con más accesos, vías de evacuación y barandillas, sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado, compatibles con jornadas de eventos y con el tráfico rodado de obra, y un nuevo sistema de rociadores y de extinción automática.

Pero el club continúa trabajando en la obtención de la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, correspondiente a Lateral, con el objetivo de ampliar el aforo hasta 45.401 espectadores, por tres motivos principales.

Por un lado, para dar respuesta a la decisión de no regresar al nuevo Spotify Camp Nou hasta contar con la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur) y la Fase 1B (Lateral) "completamente aprobadas".

También para "garantizar un proceso de validación completo y seguro" antes de la apertura total del estadio y para disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo todas las pruebas operativas necesarias antes de la inauguración de la Fase 1B y optimizar el uso del aforo disponible.