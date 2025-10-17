Joan Camprubí: "La Junta de Laporta es totalitaria, el Barça ya no es un club democrático"

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la plataforma 'Som un clam', Joan Camprubí Montal, ha asegurado este viernes que el FC Barcelona ya no es un "club democrático" y ha acusado a la Junta Directiva de Joan Laporta de actuar de una "manera totalitaria", con especial énfasis en que la Asamblea General de este domingo 19 de octubre se celebre de forma telemática y no presencial por cuarto año consecutivo.

"El Barça no es un club democrático después de 125 años de historia. En el club siempre se ha mantenido un diálogo. Por primera vez esta Junta Directiva se esconde y no podemos permitirlo. La Asamblea tendría que ser una fiesta de todos los socios. Debatir cara a cara. Este formato telemático es autoritario. Oculta la participación de los socios y da voz a los más afines", ha asegurado Camprubí en una rueda de prensa celebrada este viernes en Barcelona.

"¿Qué oculta Laporta que tiene que hacer la Asamblea telemática? Si el club va tan bien. El año pasado el presidente prometió que sería mínimo un modelo híbrido. La Junta Directiva se esconde detrás de una pantalla. No quiere un club democrático. Lo que llama empresa familiar, en realidad es una manera totalitarista. No podemos estar en manos de los caprichos de una persona. El Barça es de todos los socios y así tiene que seguir siendo", profundizó.

La cara visible de la plataforma 'Som un clam', que pretenden presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, ha destacado que la Junta Directiva oculta información como los pagos por el retraso del nuevo Spotify Camp Nou. "Nos ocultan información del estadio y del nuevo Palau Blaugrana. Prioriza a los turistas y expulsa a los socios más críticos. Oculta su relación con negocios oscuros en el Congo. Dejando de lado nuestro lema de 'Més que un club'. Esto nos da vergüenza. Oculta el motivo por el que no reclama los 350 millones de euros que debe Limak", explicó.

Es por ello que Camprubí ha revelado que desde 'Som un clam' llevan un recuento del dinero que debe la Junta Directiva del Barça. "Esta Junta oculta por qué ha perdido más 1.200 millones de euros. Las palancas han servido para quemar dineros futuros. En ningún momento ha ingresado más de lo que ha gastado", manifestó.

"No se puede seguir ocultando información haciendo asambleas telemáticas. No se pueden aprobar estas cuentas. En 'Som un clam' miramos las cuentas. Creemos que la situación es muy crítica pero también reversible. Tenemos la ilusión de darle la vuelta a la situación con nuevas vías de ingresos. Queremos remontar el club, sabemos cómo hacerlo, y hay que hacerlo con los socios", finalizó.