El Baleares-Atlético de Madrid de la Copa del Rey se adelanta al 17 de diciembre a las 19.00

Sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26 en la sede de la RFEF. - RFEF

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el CD Atlético Baleares y el Atlético de Madrid de dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26 se disputará finalmente el miércoles 17 de diciembre a las 19.00 horas en el Estadio Balear de Palma de Mallorca, según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los de Diego Pablo Simeone, que tenían programado su primer encuentro de Copa ante el Atlético Baleares para el 18 de diciembre (21.00), visitarán Palma de Mallorca, finalmente, un día antes, el miércoles 17 (19.00). Los rojiblancos deben visitar al Girona FC el domingo 21 a las 14.00, por lo que así tendrán más días de descanso.

Además, la RFEF también anunció que el Cultural y Deportiva Leonesa-Levante UD se jugará el mismo día que estaba programado, el 17 de diciembre, pero se adelanta una hora y comenzará a las 18.00 en el Estadio Reino de León.

--ENFRENTAMIENTOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.

-Martes 16 de diciembre.

SD Eibar - Elche CF 19.00 horas.

RC Deportivo - RCD Mallorca19.00 horas.

CD Guadalajara - FC Barcelona 21.00 horas.

CD Eldense - Real Sociedad 21.00 horas.

Real Sporting de Gijón - Valencia CF21.00 horas.

-Miércoles 17 de diciembre.

Albacete Balompié - RC Celta 19.00 horas.

Real Racing Club - Villarreal CF 19.00 horas.

SD Huesca - CA Osasuna 19.00 horas.

Cultural y D. Leonesa - Levante UD 18.00 horas.

CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid 19.00 horas.

CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF 21.00 horas.

Deportivo Alavés - Sevilla FC 21.00 horas.

-Jueves 18 de diciembre.

Burgos CF - Getafe CF19.00 horas.

Ourense CF - Athletic Club 19.00 horas.

Real Murcia CF - Real Betis21.00 horas.

-Martes 6 de enero.

Granada CF - Rayo Vallecano19.00 horas.