El Balón de Oro se entregará en Londres el próximo 26 de octubre

Archivo - Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, ganadores del Balón de Oro 2025 - Europa Press/Contacto/Autissier Jean Baptiste

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Balón de Oro, el considerado premio más prestigioso del mundo del fútbol, dará a conocer a sus respectivos ganadores el próximo 26 de octubre y lo hará en un escenario nuevo, Londres, según confirmaron este jueves los organizadores.

De este modo, el galardón creado en 1956 por la revista deportiva francesa 'France Football' y que se organiza conjuntamente con la UEFA desde 2024 pasará de París a la capital inglesa para conmemorar su 70 aniversario y conmemorar a su primer ganador, el inglés Stanley Matthews.

"Al celebrar su 70ª edición en la capital de Inglaterra y del Reino Unido, el Balón de Oro continúa su expansión y refuerza aún más su estatus como marca de prestigio mundial", recalcó la UEFA en un comunicado.