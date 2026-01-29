Bambo Diaby llega al Granada cedido por el Elche, pero sin opción de compra

Bambo Diaby, en un partido con el Elche CF. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVID RAMIREZ

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha alcanzado este jueves un acuerdo con el Granada CF para cederle al defensa senegalés Bambo Diaby, de 28 años, hasta el final de la presente temporada 2025/26, pero "sin opción de compra" para la entidad granadina.

Así lo aclaró el propio club ilicitano en su página web. "El jugador se incorpora así al conjunto andaluz, que milita actualmente en LaLiga Hypermotion, con el objetivo de continuar sumando minutos de calidad en el fútbol profesional", subrayó el mismo comunicado oficial.

"Llegado al Elche CF la pasada temporada, Bambo Diaby fue clave en el ascenso a Primera División, mostrando su compromiso y liderazgo dentro y fuera del campo", añadió la nota de prensa de un Elche que, por último, le deseó "muchos éxitos" durante su nueva etapa en el Granada.