El banquillo del Arsenal amarga el estreno en Champions del Athletic

Los goles de Martinelli y Trossard, ambos suplentes, en el tramo final dieron el triunfo a los 'gunner' ante un buen Athletic

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha caído este martes ante el Arsenal en San Mamés (0-2), en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un duelo que se mantuvo igualado durante prácticamente la totalidad de su desarrollo, pero en el que los ingleses, por mediación de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, ambos entrados en el tramo final desde el banquillo, decantarían a su favor.

La vuelta del Athletic Club y San Mamés a la máxima competición europea no tuvo el resultado que los leones esperaban. Ante el semifinalista del curso pasado, y uno de los favoritos para hacerse con el título esta temporada, los de Ernesto Valverde caerían. Trossard y Martinelli fabricarían los dos goles del equipo londinense para sellar el triunfo. Primero el belga asistiría al brasileño y después intercambiarían los papeles para sentenciar tres puntos en un exigente partido en la Catedral.

El Athletic se plantó en su estreno en Champions con rotaciones en el once. Gorosabel y Adama Boiro entraron en los laterales, mientras que en el centro del campo Vesga fue la pareja de Jauregizar. Arriba, Berenguer por banda derecha y Robert Navarro, que estrenaba titularidad como rojiblanco por izquierda. Enfrente, un Arsneal que intentó sofocar el ambientazo de San Mamés, lleno hasta la bandera, monopolizando el balón. Sin embargo, las primeras aproximaciones con cierto peligro serían para los leones.

La Champions no estaba acomplejando a los de Valverde, y su dominio era cada vez mayor. Con un Jauregizar enorme, que estaba imponiéndose a Zubimendi y Rice en el centro del campo, el Athletic estaba llegando a la portería defendida por Raya, pero sin hacerlo intervenir. Y cuando mejor estaban lo locales llegaría la más clara del Arsenal a la contra. Un gran centro desde la derecha de Madueke lo cabeceó en el segundo palo Gyokeres, ligeramente desviado para alegría del Athletic.

Y en un tramo de mucha igualdad, los locales volverían a conseguir volcar el campo a su favor en los últimos cinco minutos antes del descanso. Primero Berenguer, en el minuto 42, cruzó demasiado un remate de zurda desde el costado izquierdo del área, y después, Oihan Sancet remataría alto con la testa un envío desde la esquina. Así, el partido se marchaba con 0-0 a vestuarios y con una muy buena imagen del Athletic Club, que estaba maniatando al Arsenal.

El paso por vestuarios sentó bien a los ingleses, que igual que al inicio del partido, se hicieron con el balón. Cerca estarían de abrir el marcador en el 50', cuando una internada por banda derecha de Madueke, el más activo del Arsenal en ataque, obligaría a intervenir a Unai Simón. Los de Arteta estaban ahogando al Athletic en la salida, y por primera vez en el partido, los leones sufrían.

El caudal ofensivo del Arsenal por banda derecha obligó a Valverde a acometer el primer cambio del partido a Valverde, que dio entrada a Unai Gómez por un fatigado Robert Navarro. Y posteriormente, Yuri entraría por Adama Boiro. Unos cambios que, junto al de Guruzeta por Sancet, volvieron a dar energía al Athletic Club. Por su parte, Arteta refrescó el ataque con Martinelli, que sería decisivo para el resultado final.

El internacional brasileño aprovechó su primera acción en el partido para adelantar al Arsenal. Un fallo en la presión de Vivian y Paredes permitieron el balón largo de Trossard para el '11' 'gunner' que, tras imponerse en el cuerpo a cuerpo a Gorosabel, batió a Unai Simón en el uno contra uno. Quedaban poco menos de 20 minutos y San Mamés intentaba levantar a sus jugadores, tocados anímicamente.

Y pese al empuje del público y del equipo sobre el césped, con más corazón que fútbol, los pupilos de Valverde no lograrían inquietar la portería de David Raya. De hecho, lo que acabaría llegando sería el segundo gol del Arsenal, de nuevo con los mismos protagonistas. Esta vez, Martinelli, tras una gran jugada por banda izquierda sería el que asistiría, y Trossard, con un remate de zurda, el que mandaría el balón al fondo de la red a tres del final.

Le tocará mejorar al Athletic Club en su siguiente compromiso, a domicilio ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, si no quiere comenzar a quedarse descolgado en la tabla clasificatoria. Pese a ello, la sensaciones de los leones no fueron malas, manteniendo el pulso al partido durante más de 70 minutos, en los que trataron de tú a tú a uno de los equipos más poderosos del fútbol inglés.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - ARSENAL, 2 (0-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri, min.68); Vesga (Rego, min.81), Jauregizar; I. Williams, Sancet (Guruzeta, min.68), Robert Navarro (Unai Gómez, min.61) (Nico Serrano, min.81); y Berenguer.

ARSENAL: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapie, min.90+1); Zubimendi, Rice, Merino; Madueke (Norgaard, min.90+1), Gyokeres (Trossard, min.65) y Eze (Martinelli, min.71).

--GOLES:

0-1, min.72: Martinelli.

0-2, min.87: Trossard.

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU). Amonestó con tarjeta amarilla a Jauregizard (min.86) en el Athletic Club, y a Rice (min.7), Madueke (min.86) y Zubimendi (90+1) en el Arsenal.

--ESTADIO: San Mamés.