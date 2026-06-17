El Barça abrirá la pretemporada con un amistoso ante el Birmingham City

Archivo - Patrick Roberts celebra un gol del Birmingham City en el partido de cuarta ronda de la FA Cup inglesa entre el Birmingham City y el Leeds United en St Andrew's - Jacob King/PA Wire/dpa - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona disputará el primer partido amistoso de la pretemporada 2026/27 el próximo 31 de julio frente al Birmingham City inglés, en un encuentro que servirá de estreno al nuevo proyecto de Hansi Flick antes del inicio oficial del nuevo curso y en el marco de la concentración de pretemporada en Inglaterra.

"El FC Barcelona ya tiene confirmado el primer compromiso amistoso de la pretemporada 2026/27. El equipo de Hansi Flick se enfrentará al Birmingham City el próximo 31 de julio en el estadio St. Andrew's @ Knighthead Park", anunció el club blaugrana este miércoles en un comunicado.

El duelo se disputará a las 19.45 horas locales (20.45 en Barcelona) en el histórico estadio del conjunto inglés, inaugurado en 1906 y con capacidad para más de 29.000 espectadores. El amistoso se enmarca dentro del plan de preparación diseñado por el cuerpo técnico durante el stage que el primer equipo realizará en St George's Park entre el 27 de julio y el 3 de agosto.

El rival es uno de los clubes tradicionales del fútbol inglés, actualmente integrante de la Championship, la segunda categoría del país, después de cerrar la pasada temporada en la décima posición del campeonato.

Además del componente preparatorio, el encuentro supondrá el reencuentro entre ambos equipos más de seis décadas después de su último enfrentamiento oficial. Barcelona y Birmingham City se han medido cinco veces en competición oficial, todas ellas en la antigua Copa de Ferias.

Los precedentes favorecen claramente al conjunto catalán, que logró imponerse en tres ocasiones, empató una y perdió otra. Entre esos cruces destacan las semifinales de la edición 1957/58, resueltas en un partido de desempate en Basilea, y la final de 1959/60, conquistada por el Barça con un marcador global de 4-1.

Con este amistoso en Birmingham, el conjunto dirigido por Flick pondrá en marcha una nueva pretemporada que arrancará oficialmente el 13 de julio y que combinará el trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la concentración en Inglaterra antes del comienzo de las competiciones oficiales.