El Barça blinda el Spotify Camp Nou y evita aficionados del Newcastle fuera de su zona

Marc Bernal y Ferran Torres en un partido del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado que aplicará un protocolo de seguridad reforzado para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, que se disputará el miércoles 18 de marzo (18.45 horas) en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de evitar la presencia de aficionados del equipo inglés fuera del sector destinado a la afición visitante.

El club blaugrana, como ocurre en todos los encuentros declarados de alto riesgo, implementará medidas específicas de control en la venta de entradas y en los accesos al estadio para garantizar la seguridad de socios, socias y aficionados locales y visitantes durante el partido.

En este sentido, el Barça ha hecho un llamamiento a los aficionados del Newcastle que no dispongan de entrada a que eviten desplazarse hasta el Spotify Camp Nou, ya que no se habilitarán puntos de venta en las taquillas del estadio y únicamente podrán acceder al recinto quienes dispongan de una localidad gestionada por su propio club en la zona reservada para la afición visitante.

La entidad blaugrana detuvo el pasado viernes la venta de entradas tras detectar una situación que podía derivar en la presencia de seguidores del equipo rival en zonas destinadas a la afición local, con el objetivo de evitar que se repitan episodios como los vividos en 2022. Una vez ajustado el protocolo y definidas las medidas adicionales de control, la venta de las localidades que aún queden disponibles se reactivará este martes a partir de las 11.00 horas.

Entre las medidas adoptadas figura que todas las entradas serán nominales y que la venta quedará bloqueada en el país de origen de la afición rival mediante el control de direcciones IP y tarjetas bancarias, además de incluir en la web del club un aviso durante el proceso de compra en el que se especifica que la venta está dirigida únicamente a socios del FC Barcelona.

Asimismo, la vestimenta y simbología del Newcastle solo estará permitida en el sector destinado a la afición visitante y en las localidades de intercambio, mientras que los seguidores del conjunto inglés accederán al estadio por una puerta específica. Los asistentes deberán portar además documentación oficial de identificación para poder acceder al recinto en caso de que les sea requerida.

El dispositivo de seguridad también se reforzará en los accesos y en las gradas, con controles nominales y visuales para detectar posibles entradas adquiridas de forma irregular. Además, el club mantendrá la coordinación con el Newcastle, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir la presencia de aficionados visitantes en los alrededores del estadio y disuadir posibles casos de reventa.

Por último, el Barça analizará diariamente las ventas efectuadas con el fin de identificar posibles patrones de compra fraudulenta y ha advertido de que, si la trazabilidad de la adquisición y el destino final de las entradas revela irregularidades, el caso será trasladado a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes contra las personas responsables.