El jugador español Pedri González durante el último Getafe-Barça.

El Barça busca cerrar su gran semana ante el Getafe

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo (21.00 horas) en el Estadi Johan Cruyff al Getafe CF, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que equipo blaugrana intentará lograr el triunfo y cerrar así su gran semana después de golear al Valencia CF (6-0) y vencer al Newcastle United (1-2) en el estreno en la 'Champions', recuperando sensaciones tras un inicio de temporada discreto en cuanto a juego.

Después del parón de selecciones, el conjunto 'culer' tenía una semana importante por delante, con la vuelta de la Liga y el inicio de la Liga de Campeones. Además, la afrontaba sin su máxima estrella Lamine Yamal, pero el equipo de Hansi Flick ha conseguido superar los dos primeros choques frente al Valencia y al Newcastle y todo apunta a que ante el Getafe tampoco tendrán la ayuda del extremo internacional español.

Especialmente positivo fue el resultado del duelo de 'Champions' en St James' Park, logrando un triunfo muy importante ante un rival y un escenario muy exigentes. El doblete de Marcus Rashford, que ya se ha estrenado como goleador 'culer', dio los primeros tres puntos al Barça, que este domingo volverá a LaLiga con un partido complicado frente al Getafe.

Las últimas temporadas el conjunto madrileño le ha creado muchas dificultades al blaugrana, logrando sumar un empate en tres de los últimos cinco enfrentamientos. El más reciente fue el pasado mes de enero (1-1) en un encuentro marcado por la polémica de un posible penalti a Jules Koundé que el colegiado González Fuertes decidió no señalar.

Este encuentro en el Coliseum fue el primer tropiezo del año del Barça, que venía de haber ganado la Supercopa de España frente al Madrid (2-5) y golear al Betis (5-1) en la Copa del Rey. Mientras que en el choque disputado en Barcelona, los de Hansi Flick vencieron por 1-0 gracias un gol de Robert Lewandowski, aunque Borja Mayoral dispuso de una ocasión muy clara en el descuento para empatar.

En esta nueva visita a Barcelona, el Getafe intentará ganar por primera vez en su historia. Con un balance de 19 derrotas y 4 empates, el equipo de José Bordalás buscará romper esta racha negativa y lograr el triunfo en el Johan Cruyff, aprovechando su buen inicio de temporada en el que ha sumado tres victorias en los cuatro primeros partidos, y emular así los últimos buenos resultados del equipo 'azulón' frente al Barça cuando juegan en el Coliseum.

La última de esas victorias de este Getafe fue el pasado sábado ante el Real Oviedo (2-0) en el Coliseum. Con los tantos de Mario Martín y Borja Mayoral, ambos asistencia de Luis Milla, el Getafe se estrenó en su campo con una victoria, colocándose en la quinta posición a pesar de todas las dificultades que ha tenido con las inscripciones de los nuevos fichajes.

La marcha en el último día de mercado de Christantus Uche al Crystal Palace, permitió que tanto el lateral Kiko Femenía como el central Abdel Abqar debutasen en el duelo frente al Oviedo. Ambos jugadores formarán parte de la defensa de cinco que alineará el conjunto madrileño, que viajará a Barcelona con la única baja del delantero Juanmi Jiménez.

Mientras que en el Barça habrán bastantes más ausencias, destacando principalmente la de Lamine Yamal, quien sigue arrastrando molestias en el pubis y se perderá el duelo ante el Getafe. Tampoco estarán disponibles Balde, Gavi y Ter Stegen, aunque sí Pau Cubarsí, recuperado de las molestias en la rodilla con las que acabó el duelo frente al Newcastle.

En caso de que Cubarsí no sea titular, Eric Garcia se presenta como la opción más probable para sustituirle y acompañar en la pareja de centrales a Ronald Araujo. También podría haber cambios en el centro del campo, con la aparición de Marc Casadó por Frenkie de Jong, quien jugó el partido entero de 'Champions' tras recuperarse de unas molestias musculares.

Tras su doblete en St James' Park, Rashford parece intocable, por lo que Ferran Torres, más fresco, podría entrar en lugar de Robert Lewandowski. Mientras que Fermín podría dejar su lugar en la mediapunta a Dani Olmo, tras este último haber disputado únicamente 10 minutos en el duelo de Liga de Campeones.

Lo que está claro es que habrán muchos cambios en el once del equipo blaugrana, que quiere cerrar la semana con una tercera victoria. Enfrente tendrá al Getafe, que buscará ganar por primera vez en Barcelona y seguir con su gran inicio de temporada, pudiendo llegar a superar al Barça en caso de lograr los tres puntos en el Johan Cruyff.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

GETAFE CF: Soria; Femenia, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Arambarri; Mayoral y Liso.

--ÁRBITRO: Sin determinar.

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/DAZN.