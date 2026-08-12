El Barça busca el triplete y alargar su hegemonía liguera ante el 'nuevo' Real Madrid

Archivo - Los jugadores del FC Barcelona levantando el título de LaLiga EA Sports 2025-26. - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona busca defender el título liguero logrado en las dos últimas temporadas con el 'nuevo' Real Madrid de José Mourinho como principal oponente por el título y con el Atlético de Madrid intentando ser de nuevo amenaza de los dos favoritos en un campeonato que tendrá luchas abiertas por Europa y la permanencia, y al que regresan tras muchos años de ausencia el RC Deportivo, el Racing y el Málaga CF.

El FC Barcelona de Hansi Flick quiere mantener su hegemonía liguera y ganar un tercer título consecutivo, algo que no se ve en Primera División desde que lo hiciese el conjunto blaugrana entre 2009 y 2011 con Pep Guardiola al mando y un hito que sólo han logrado los blaugranas otra única vez, con los cuatro trofeos del 'Dream Team' de Johan Cruyff entre 1991 y 1994. No lo tendrán fácil ante el renovado Real Madrid de José Mourinho, que vuelve al club blanco como la esperanza merengue tras dos temporadas consecutivas sin grandes títulos en sus vitrinas.

El actual campeón parte como principales favoritos al título, con un estilo claro y exitoso de la mano de Flick. Además, la plantilla, aún joven, contará con un año más de madurez en jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí o Dani Olmo, que vienen de proclamarse campeones del mundo con la selección española.

A estos, se les ha sumado, de momento, el talento de Anthony Gordon y Karim Adeyemi en ataque, y aunque están a la espera de cerrar a Rodri Hernández para potenciar aún más su mediocampo, parece que les queda por apuntalar la posición de '9' tras la marcha de Robert Lewandowski y la más que probable de Ferran Torres.

En el lado del Real Madrid, con Florentino Pérez renovado como presidente, el 15 veces campeón de Europa ha afrontado una profunda reconstrucción que ha traído consigo a la llegada de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, en la defensa, Bernardo Silva, en la medular, y Yan Diomande y Carlos Espí, en ataque.

Y junto a ellos, Mourinho, que logró frenar en su primera etapa al Barça de Guardiola, mantiene a futbolistas importantes que deben elevar su nivel respecto al año pasado como Kylian Mbappé, el renovado Vinícius Jr o Jude Bellingham de cara a recuperar un trono liguero del que han estado algo lejos en los dos últimos discretos años donde la Champions tampoco ha aliviado.

Tras FC Barcelona y Real Madrid, como aspirante al título y como único equipo que se ha inmiscuido en el dominio de ambos, se encuentra una vez más el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. En la decimosexta temporada del argentino al frente de los 'colchoneros', el reto debe ser el de, al menos, competir hasta el final y volver a 'molestar'.

Y es que, en las últimas cinco temporadas, su distancia más corta con el campeón ha sido de 11 puntos, siendo relegado al cuarto puesto en dos de ellas --2023-2024 y 2025-2026--. Para intentar recortar esa distancia con la cabeza han llegado los refuerzos de Kang-In Lee, Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo. Pero sobre todo, se antoja vital el retener a Julián Álvarez, pretendido durante todo el verano por el FC Barcelona, y que ante la marcha de Antoine Griezmann estaría llamado a ser el líder del equipo junto al campeón del mundo Álex Baena, gris el pasado curso.

VILLARREAL Y REAL BETIS, A DEFENDER EL PREMIO GORDO EUROPEO

Por segunda temporada consecutiva, LaLiga EA Sports tendrá cinco representantes en la Liga de Campeones. Villarreal (3º) y Real Betis (5º) consiguieron acabar el pasado curso entre los cinco primeros clasificados, un hito que intentarán repetir.

Ambos llevan demostrando en las últimas temporadas que son dos equipos muy fiables y competitivos en la competición doméstica, encadenando dos clasificaciones de Champions y siete europeas, respectivamente. Además, ambos han reforzado sus plantillas durante el mercado de fichajes con las llegadas de Carlos Romero o Péter Gulácsi, en el caso castellonense, y Fran García o Facundo Bernal, en el verdiblanco.

Tras estos, los dos grandes del País Vasco, Athletic Club y Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey, y el RC Celta se postulan como aspirantes. El potencial de una plantilla con tres campeones del mundo dirigida por Edin Terzic, relevo de Ernesto Valverde, y que no tendrá competición europea será el principal argumento de los rojiblancos para asaltar el 'Top 4', mientras que el crecimiento de la mano de Rino Matarazzo y Claudio Giráldez son las certezas de 'txuri urdin' y celestes.

Más allá de ellos, equipos como el Getafe, que consiguió el pasado curso una clasificación europea histórica para Conference League, el Rayo Vallecano, que se quedó a las puertas de su primer título europeo, y el Valencia CF, que espera estar más cerca de la zona noble desde el principio, quieren meterse en esa pelea, aunque su objetivo primordial pueda ser asegurar cuanto antes la salvación, sobre todo en el caso de los dos equipos madrileños.

LA VUELTA DE TRES HISTÓRICOS AGITA LA LUCHA POR LA PERMANENCIA

La temporada 2026-27 traerá consigo el regreso de tres clubes históricos a LaLiga EA Sports como el RC Deportivo, que llegó a ser campeón, Real Racing y Málaga CF. Los tres han tenido que pasar años en el infierno de la Segunda División y la Primera RFEF antes de volver al lugar al que durante gran parte de su historia han pertenecido, la Primera División. Pese a ello partirán de inicio como tres de los principales candidatos a bajar a LaLiga Hypermotion.

Deportivistas, racinguistas y malaguistas deberán pelear por mantener la categoría, algo que han conseguido gran parte de los recién ascendidos en los últimos años ya que de los 15 de las últimas cinco temporadas, sólo tres acabaron regresando a LaLiga Hypermotion al curso siguiente: Real Oviedo (25-26), Real Valladolid (24-25) y Granada CF (23-24). Además, en las temporadas 2021-2022 y 2022-23 hubo pleno de permanencias.

Junto a ellos, Deportivo Alavés, CA Osasuna y Espanyol, que vienen de sufrir el pasado curso, un histórico de nuevo envuelto en situación convulsa como el Sevilla FC, y un Rayo Vallecano también con turbulencias fuera del terreno de juego, buscarán llegar cuanto antes a la cifra de los 42 puntos y a partir de ahí aspirar a algo más.