El Barça celebra su temporada perfecta: "Somos el mejor equipo del mundo"

Alexia Putellas y Joan Laporta , celebración de la temporada del Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Femenino vivió este domingo una fiesta grande, a la altura de una temporada perfecta y del "mejor equipo del mundo", un día después de coronarse por cuarta vez campeonas de la Champions, en el 4-0 al OL Lyonnes en Oslo.

Después de la Supercopa de España, la Liga F Moeve y la Copa del Rey, el equipo de Pere Romeu conquistó también Europa, el póquer perfecto que firmó también en 2024. La fiesta inundó la avenida Maria Cristina de Barcelona, cerca de Plaça d'Espanya.

Toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva, acompañados de una marea blaugrana y bajo el calor de la capital catalana. "Esta fiesta tenía que empezar con parlamentos, pero ya veis cómo es este equipo", dijo Alexia Putellas, después de los bailes y la música. Patri Guijarro llevó la voz cantante de la música y de los cánticos de ánimo hacia sus compañeras, como una familia.

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona; Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona; Àngel Riudalbas, miembro de la Junta Directiva responsable del Fútbol Femenino y Xavi Puig, miembro de la Junta electa; acompañaron al equipo en el escenario.

"Somos el mejor club del mundo. Tenemos la mejor afición del mundo, gracias de todo corazón por la energía que nos transmitís día a día.Somos el mejor equipo del mundo, el mejor club del mundo y los mejores colores del mundo", dijo Aitana Bonmatí.

"Os garantizamos que siempre lo dejamos todo por esta camiseta", añadió una Alexia que sigue sin desvelar su futuro y que fue perseguida por el 'Alexia, quédate' de los aficionados. También recibieron fuertes ovaciones la MVP en Oslo, Ewa Pajor, o una Cata Coll decisiva bajo palos sobre todo en el primer tiempo.