El Barça debe culminar la remontada con resaca electoral

Partido de ida de los octavos de final de la Champions 2025/26 entre Newcastle y FC Barcelona en St James' Park - Europa Press/Contacto/Alec Brown

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este miércoles al Newcastle United en el Spotify Camp Nou (18.45 horas) en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duel en el que los blaugranas, con la resaca electoral y del triunfo por 5-2 contra el Sevilla del domingo, deberán culminar la remontada que inició Lamine Yamal en St James' Park (1-1) en el duelo de ida.

Con 62.652 espectadores en un Spotify Camp Nou que estrenó el Gol Nord en el duelo de LaLiga EA Sports del domingo contra el Sevilla, en esa victoria holgada con 'hat-trick' incluido de Raphinha, el Barça confía en poder ganar también al Newcastle y lograr el billete para cuartos de esta 'Champions' que tanta ilusión hace en Can Barça.

Desde 2015 que los 'culers' no ganan la competición y, lo que es peor, con muchos años de por medio sabiendo que no había opciones reales de hacerlo. Este año, si la mejora defensiva se va consolidando, y cuando vayan volviendo piezas, puede por lo menos ser un sueño no utópico el pensar en estar en la lucha por el título.

Pero nada de ello será posible si no se gana al Newcastle --si bien la vía del empate y los penaltis está también sobre la mesa-- y, sobre todo, si no se mejora atrás. Porque a este Barça le siguen pesando demasiado los errores defensivos. Sobre todo en esos partidos que arriba la pólvora está mojada, y los dos puntas como son Robert Lewandowski y Ferran Torres están teniendo problemas para marcar en los últimos partidos.

Y ahí entra la importancia del grupo, de un vestuario unido que cree en el plan de Hansi Flick. Ahí entra que Raphinha siga luchando por llegar a su nivel 'top', que Lamine Yamal haya dejado atrás los problemas derivados de la pubalgia, que Pedri pueda administrar minutos para sentar cátedra cuando juega... Hasta que Gavi, tras meses lesionado, haya vuelto ya al equipo.

De los factores positivos, de los brotes verdes de juego, que también los hay, y muchos, destaca el buen momento de forma de un Lamine Yamal que sonríe. Y no solo eso; cree. Y su fe le llevó a coger el peso de tener que tirar el penalti sobre la bocina en St James' Park y lograr el 1-1 definitivo que ahora pone las cosas más de cara, más a favor, para esta crucial vuelta ante la afición 'culer'.

Porque el Barça logró salvar un empate en la ida en un muy mal partido en el que ese penalti en el descuento alejó a los 'culers' de una derrota que hubiera sido merecida y que, de paso, se convirtió en un esperanzador empate para este segundo choque. Lo dicho; el Barça debe mejorar, y mucho, para soñar alto. Y tiene una oportunidad de hacerlo antes de ir a cuartos.

Lo mejor fue, sin duda, el resultado. Porque en el 90+5 cometió Malick Thiaw un claro penalti sobre Dani Olmo, que entró de refresco y apenas hizo esa jugada, pero decisiva. Y Lamine Yamal convenció a Raphinha, espesos ambos, como todos en el Barça, durante todo el partido para no fallar y engañar a Aaron Ramsdale para firmar ese empate.

Unas tablas que ensanchan el camino. Con el público a favor, y esa nueva grada de animación provisional que se hizo notar ante el Sevilla, y la resaca positiva de dejar atrás el proceso electoral en el club y saber que el ya presidente electo Joan Laporta dará estabilidad de presente y futuro al proyecto actual, deben ayudar también a que la fiesta en el Spotify Camp Nou sea completa.

Los jugadores de Hansi Flick ya saben cómo se las gastan las 'Urracas', pero esta vez el escenario es bien distinto, y la actitud de los blaugranas y el guión del partido también debería serlo. El 5-2 contra el Sevilla permitió al técnico alemán hacer cambios, gestionar y rotar. Hasta eso, en la previa, salió bien. Pero el trabajo deben culminarlo en los 90 minutos, o más, de esta vuelta. Además, Eric Garcia podría estar de vuelta al equipo, ya recuperado.

Por su parte, Eddie Howe, el técnico del Newcastle, confirmó que el centrocampista Lewis Miley no ha viajado con el equipo a Barcelona por lesión y tampoco estará disponible para el próximo derbi ante el Sunderland, mientras que el estado físico de Sandro Tonali se evaluará en el último entrenamiento antes de decidir su participación en el encuentro.

Y la gran noticia es la recuperación de Anthony Gordon, máximo artillero que apunta a titular y que no pudo más que ni media hora en el duelo de ida, al que llegó demasiado justo. El resto, sin novedad, y dispuestos a asaltar el feudo 'culer' para seguir haciendo historia, ya que serían los primeros cuartos de final de Champions para los 'Magpies'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

NEWCASTLE:Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.