Flick: "Este será mi último club y mi último trabajo"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el conjunto azulgrana será su "último club" y su "último trabajo", sin desvelar si renovará hasta 2028, además de afirmar que el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle planteará "un escenario diferente" al de la ida, por lo que deben jugar "con confianza y con convicción".

"Está clarísimo que me gusta trabajar aquí. Pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente. Tengo una gran familia, tengo un muy buen 'staff' aquí y también recibo el apoyo de todo el mundo de Barcelona. Es fantástico. Pero al final, esto es fútbol", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que siempre intenta "dar lo mejor para este club" y para el equipo. "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra", confesó.

Por ello, no quiso hablar de una posible renovación hasta 2028. "Yo creo que este no es el momento adecuado, porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro. Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", subrayó.

También habló de la carta que le dio el presidente azulgrana, Joan Laporta, cuando fichó por el Barça. "Decía muchas cosas sobre el Barça. Él destacó el papel de Johan Cruyff, porque fue el hombre que creó el nuevo Barça, pero también me hablaba de la filosofía de la que el club se siente tan orgulloso, de su estilo de fútbol. No sólo se trata de ganar, se trata del modo en el que uno gana. Eso también es importante, ganar y jugar con pasión, con la mentalidad adecuada y también disfrutando de este deporte. Se trata del espíritu de equipo también, y es lo que queremos demostrar en el partido de mañana", afirmó.

"ESPERO UN ESCENARIO DIFERENTE AL DE LA IDA"

Sobre el duelo ante los ingleses, el técnico alemán cree que distará del que se vivió en la ida. "Espero un escenario diferente. Ellos pueden presionar muy arriba en el uno contra uno, pero defienden muy bien en el último tercio en defensa. Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores; es un equipo físico, con una actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Tenemos que jugar un partido perfecto mañana", apuntó.

Así, reconoció que han "hablado" de lo ocurrido en St James's Park. "Hemos analizado nuestro partido en la ida y hemos visto qué cosas hay que mejorar. Son cosas que me guardo yo y que se quedan en el vestuario. Hay que jugar con confianza, con convicción. Esto es importante para el partido de mañana, sobre todo cuando empiecen esos marcajes uno contra uno. Hay que buscar y encontrar los espacios libres. En cuanto a cómo queremos hacerlo, hoy lo hemos analizado y también lo hemos ensayado en el entrenamiento", expresó.

"Esto es fútbol, y sabemos cuántas cosas pueden ocurrir en el mundo del fútbol. Mañana debemos ser positivos, porque tenemos gran calidad en el equipo, y yo creo que también podemos ganar esta 'Champions League'. Pero para ello hay que seguir mejorando, tener de nuevo a jugadores que no estaban disponibles, que todos estén disponibles y que cada uno de ellos juegue a su mejor nivel. Eso es lo más importante de cara a las siguientes semanas y el siguiente mes", prosiguió.

Sobre Lamine Yamal, aseguró que es "un jugador que puede marcar diferencias". "Ayer fue una sesión de entrenamiento fantástica por su parte y también por el resto del equipo. Hoy también. Se puede ver que la 'Champions League' es una de las mejores competiciones del mundo, y todo el mundo quiere jugarla. Eso es una motivación extra para cada jugador", señaló.

También afirmó que "podría ser una muy buena elección" que Dani Olmo juegue de '9' o de falso '9'. "Lo hemos tenido en cuenta, pero la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo. En grandes partidos como este, uno puede jugar al mejor nivel, es una motivación extra para cualquier jugador. Y además necesitamos a Ferran y a Robert -Lewandowski- al mejor nivel para estos meses que quedan hasta final de temporada para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Esto es crucial para nosotros", expuso.

Respecto a la reelección de Laporta, aseguró que es "importante tener una estructura". "Cuando creas una buena estructura, puedes crear estabilidad en el club. Este es un momento muy importante. Todo el mundo está contento de que haya venido y de que haya podido hablar con el equipo, y nos ha deseado buena suerte para el partido de mañana", dijo sobre la visita del presidente al entrenamiento.

En otro orden de cosas, Flick explicó que no piensa ver los penaltis en caso de que se tengan que tirar. "Me funciona. Después puedo ver la repetición con Marcus -Sorg- en el iPad, siempre miro las peticiones ahí. Soy así y no quiero ver el penalti en directo, no quiero ver cómo lo chutan. La sensación es muy buena cuando los aficionados se ponen contentos", subrayó.

Además, indicó que verá la resolución de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City. "Conozco a Pep bien, es un resultado duro. El Real Madrid jugó muy bien en el partido de ida. Ya veremos, en el mundo del fútbol todo es posible. Lo bueno es que hoy estaré en el sofá viendo el partido y podré disfrutarlo", declaró.

Por último, sobre su compatriota Nick Woltemade, cree que debe "jugar con confianza". "Él sabe más que yo de la posición sobre el campo. Es un buen jugador para la selección nacional de Alemania. Le deseo todo lo mejor, quizás no para mañana, pero tras este partido sí se lo deseo", bromeó.