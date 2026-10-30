El Barça debe reaccionar ante el Alavés tras el golpe del Clásico

Balde ve la amarilla en el FC Barcelona - Real Madrid del 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) en el encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas buscan reencontrarse con la victoria para proteger el liderato tras encajar dos derrotas consecutivas, mientras que el conjunto babazorro afronta un desafío de máxima exigencia con el objetivo de dar la sorpresa y romper una racha de mes y medio sin ganar.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a la cita tras sufrir un frenazo a su impecable inicio de campeonato. Después de encadenar nueve triunfos seguidos en las primeras nueve jornadas --once victorias en total--, la derrota en el Clásico ante el Real Madrid (1-2) y el tropiezo previo en la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain (4-2) han encendido las alarmas en el seno barcelonista. Pese a estos dos reveses, el Barça mantiene el primer puesto de la tabla con dos puntos de margen sobre el Atlético de Madrid y tres respecto al cuadro blanco, afianzado además como el conjunto más goleador del torneo.

Para este compromiso, la gran complicación de Flick reside en la parcela defensiva debido a las bajas por lesión de Andreas Christensen, Jules Koundé, Eric Garcia y Xavi Espart, este último retirado con molestias durante el choque ante el Real Madrid. Estas ausencias obligan al técnico alemán a alinear una zaga inédita en la que el joven Brian Fariñas apunta a ocupar el lateral derecho.

En la medular, Fermín López continuará como titular ante la ausencia de Dani Olmo, acompañando a Rodri y Pedri, mientras que en ataque Raphinha, Lamine Yamal y Anthony Gordon sostendrán la vanguardia, con la vista puesta también en el duelo europeo del martes frente al Aston Villa, si bien la sorpresa podría recaer en el extremo izquierdo si Flick apuesta por su compatriota Karim Adeyemi.

Por su parte, el Deportivo Alavés afronta la cita ubicado en la séptima posición con 12 puntos tras rescatar un empate en los minutos finales frente al Málaga (1-1) con un gol de Aitor Mañas. El técnico babazorro, Quique Sánchez Flores, recupera para este encuentro al centrocampista Ander Guevara, ausente en la última jornada por paternidad. El cuadro vitoriano prevé estructurar una defensa de cinco integrantes con Nahuel Tenaglia, Niilo Koski y Lautaro Valentini en el eje central para frenar el poderío ofensivo local.

"Sabemos que nos enfrentamos a un equipo de altísima exigencia. Tenemos que estar muy acertados y conceder lo menos posible. Tenemos claro hacia dónde queremos volver y los jugadores tienen muchos motivos para confiar en ellos mismos", ha analizado Sánchez Flores en la rueda de prensa previa al desplazamiento a Cataluña.

El historial directo en feudo blaugrana sonríe de forma clara al Barça, que contabiliza 16 victorias en 20 enfrentamientos ligueros como local ante los vitorianos. No obstante, el Glorioso apela al recuerdo del empate cosechado hace exactamente cinco años (1-1 el 30 de octubre de 2021) para intentar arañar un resultado positivo en el feudo catalán.

De este modo, el choque se presenta como una prueba de fuego para la solidez defensiva de un Barça necesitado de despejar dudas antes de su nueva cita europea, y para olvidar el mal trago del Clásico, frente a un Alavés ordenado que aspira a rentabilizar las urgencias blaugranas para asaltar el Spotify Camp Nou y dar la sorpresa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach; Blanco, Guevara, Ibáñez; Boyé y Mariano.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.