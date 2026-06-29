Barça y Europa jugarán un amistoso el 24 de julio en la Ciutat Esportiva

Archivo - Jugadores del Barça en un entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el CE Europa disputarán un partido amistoso de pretemporada el próximo 24 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en un encuentro que se jugará a puerta cerrada, según ha informado este lunes el club escapulado.

El conjunto dirigido por Hansi Flick será el primer rival del Europa en su preparación veraniega de cara a su segunda temporada en Primera Federación. El duelo supondrá el reencuentro entre ambos equipos casi tres décadas después de su último enfrentamiento oficial.

El CE Europa iniciará la pretemporada el 13 de julio con las pruebas médicas y comenzará los entrenamientos el día 14. Además del choque ante el Barça, el club ya tiene previsto otro amistoso ante el filial azulgrana el 19 de agosto, en la misma Ciutat Esportiva.

El último precedente entre ambos equipos data de mayo de 1998, cuando el Europa se proclamó campeón de la Copa Catalunya tras empatar ante el Barça (1-1) y ganar en la tanda de penaltis en el Miniestadi, con Van Gaal en el banquillo azulgrana.