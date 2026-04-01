El Barça Femení ansía el triplete ante el Real Madrid

Irene Paredes, del FC Barcelona Femení, celebra un gol con sus compañeras durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA entre el Real Madrid Femenino y el Barça, disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este jueves al Real Madrid Femenino en el Spotify Camp Nou (18.45 horas) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, en una eliminatoria que parece cerrada por el 2-6 de la ida en Madrid y en un partido histórico para la capitana blaugrana Alexia Putellas, que cumplirá 500 partidos como 'culer' y quiere, junto a sus compañeras, cerrar la fiesta con un tercer triunfo seguido contra las blancas.

Todo está listo para esa fiesta. Primero, el escenario, con el renovado --y todavía en construcción-- Spotify Camp Nou prácticamente lleno con su capacidad actual de algo más de 62.000 espectadores. Segundo, el aspecto deportivo; con el 2-6 de la ida que deja todo encarado para las de Pere Romeu. Y, tercero, el hecho de que, en la Liga F, el Barça también ganó el Clásico para encarrilar la competición doméstica.

El Barça Femení regresa al Spotify Camp Nou por primera vez desde la renovación del estadio y por primera vez desde el 5-2, con una asistencia por entonces récord de 91.533 espectadores, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Women's Champions League 2021/22, en el que defendieron de la mejor manera el 3-1 de la ida.

Las blaugranas hicieron esta vez aún mejor los deberes en la ida de esta eliminatoria de cuartos de final de la 'Champions' tras imponerse con claridad (2-6) al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, en un partido que volvió a evidenciar la diferencia entre ambos equipos, ya que las de Pere Romeu golpearon desde el inicio y apenas necesitaron acelerar para dominar a un rival más conservador de lo habitual, que optó por protegerse y no presionar alto, pensando en llegar con vida a la vuelta.

Pero el Barça se adueñó del centro del campo, con una Patri Guijarro sobresaliente en la dirección y recuperación, clave en el tempranero 0-1 que culminó Ewa Pajor. Poco después, Esmee Brugts amplió la ventaja y, aunque el Madrid encontró algo de aire con el primer tanto de Linda Caicedo, la reacción fue efímera porque Irene Paredes devolvió los dos goles de renta a balón parado. Tras el descanso, con más espacios, Pajor firmó su doblete y sentenció el choque, mientras Vicky López y Alexia Putellas, de penalti, redondearon la goleada pese a un segundo tanto de Caicedo, la única capaz de inquietar con continuidad.

Días después, en la jornada 24 de la Liga F Moeve, el guion se repitió con otro triunfo convincente del Barça (0-3), también en el Alfredo di Stéfano, que dejó prácticamente sentenciado el campeonato liguero. El Real Madrid, tocado anímicamente por el resultado europeo, trató de reforzarse por dentro y resistir en el arranque, pero acabó cediendo ante el control y la insistencia blaugrana.

En conjunto, ambos Clásicos confirmaron el dominio del Barça tanto en Europa como en la competición doméstica, con una superioridad sostenida en el juego, el ritmo y la pegada. El equipo de Romeu llega así a la vuelta europea con una ventaja muy amplia y con la confianza reforzada tras dos actuaciones en las que, incluso sin necesidad de mostrar su mejor versión, fue claramente superior a su máximo rival.

Aún así, las catalanas quieren dominar y ganar. No quieren permitir que el rival se meta anímicamente en la eliminatoria. Porque volver a abrir el Spotiy Camp Nou para el Barça Femení, tras los récords de asistencia de antaño en el viejo feudo, bien merece un triunfo contra el eterno rival; el tercero consecutivo. Un escenario que quiere evitar, sí o sí, el Real Madrid.

Las jugadoras de Pau Quesada, tocadas anímicamente y también en el aspecto deportivo, porque tácticamente no les salió nada bien el planteamiento más atrevido del 2-6 pero tampoco el más conservador del 0-3 en la Liga F, se deben agarrar a un clavo ardiente. Intentarán buscar a Linda Caicedo, acompañarla y arroparla más en ataque para que un primer gol les enseñe al posible y utópico camino a la remontada. Por algo habrá que empezar.

En el Barça, con Mapi León disponible para jugar igual que el resto de jugadoras a excepción de Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, no quieren ni pensar en una segunda derrota (en el balance total) ante las blancas. Porque quieren brindar a Alexia el mejor regalo por su previsible partido 500 como jugadora del FC Barcelona. Porque quieren que el público que abarrotará el nuevo Spotify Camp Nou vea un triunfo. Porque quieren estar en semis y hacerlo con una tercera victoria consecutiva, el triplete particular, ante el Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, Camara, Brugts; Guijarro, Serrajordi, Alexia; Graham Hansen, Pajor y Pina.

REAL MADRID: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir y Linda Caicedo.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.45/Disney+ y TV3.