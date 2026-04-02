El Barça Femení se medirá en semifinales al Bayern del 7-1 'culer'

Archivo - Ewa Pajor del FC Barcelona celebra un gol durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Women’s Champions League 2025/26 ante el Bayern de Múnich en el Estadi Johan Cruyff, el 7 de octubre de 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení se enfrentará al Bayern de Múnich en las semifinales de la UEFA Women's Champions League 2025-26 tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final, con el 2-6 de la ida en Madrid y el 6-0 de este jueves en Barcelona, mientras que las alemanas acceden a la penúltima ronda tras superar al Manchester United (2-1 en la vuelta del Allianz Arena y 2-3 en la ida en Old Trafford).

El historial reciente entre ambos equipos favorece a las 'culers', que de los cinco precedentes disputados en la máxima competición europea han ganado cuatro partidos y solo han perdido uno, con un balance de 13 goles a favor y 4 en contra.

Y esa superioridad catalana se confirmó el pasado 7 de octubre de 2025 en el Estadi Johan Cruyff, cuando las pupilas de Pere Romeu arrollaron al Bayern por 7-1, con goles de Alexia Putellas, Ewa Pajor, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Clàudia Pina, que firmó un doblete. Solo Klara Bühl logró marcar para las alemanas en un encuentro dominado de principio a fin por las blaugranas.

Ese triunfo histórico puso de manifiesto la capacidad del Barça para combinar control, juego asociativo y eficacia goleadora, incluso con rotaciones en el equipo titular y la lesión de la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí. La capitana Alexia Putellas, junto a Pajor y Brugts, lidera un bloque en plena forma y con clara vocación de recuperar el trono europeo.

Previamente, en la temporada 2018/19, las catalanas eliminaron al Bayern en las semifinales, imponiéndose en la eliminatoria y sellando su pase a la final. Más recientemente, en la fase de grupos de la campaña 2022/23, el Barça se impuso 3-0 en el Camp Nou y cayó 1-3 en la vuelta en Múnich, reflejo de la competitividad de los duelos.

El Bayern llega a esta semifinal con recorrido sólido en la competición, pero condicionado por su balance histórico frente al Barça y por la necesidad de superar la barrera catalana en Europa. Tras eliminar al Manchester United, las alemanas confían en corregir errores pasados y competir al máximo nivel ante un rival que domina los precedentes y mantiene un nivel ofensivo imponente.

La serie promete ser un duelo entre la potencia goleadora y la experiencia de un Barça Femení que ya envió un serio aviso a Europa superando con autoridad y dos goleadas al Real Madrid y la resistencia y ambición de un Bayern de Múnich acostumbrado a los retos continentales y que quiere su revancha particular ante las blaugranas.