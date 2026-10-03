Archivo - Ewa Pajor y Maelle Lakrar pugnan por un balón durante el Barça Femení-Real Madrid de cuartos de fina de la Champions 25-26 disputado en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça Femení quiere minar una vez más la moral del Real Madrid

El Spotify Camp Nou, pendiente de la meteorología, acoge el primer Clásico femenino de la temporada

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Real Madrid vivirán este domingo (17.00 horas) en el Spotify Camp Nou su primer duelo de la temporada, un Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 que tiene la incertidumbre, aparte de la de la lluvia, de si traerá una igualdad entre ambos equipos que apenas se vio la campaña pasada cuando las blaugranas volvieron a ser un tormento para las madridistas.

Este choque, pendiente de la meteorología en la zona y que podría sufrir un retraso en su inicio, ha estado habitualmente desequilibrado salvo en contadas ocasiones, pero la distancia que se esperaba que se recortase en la pasada temporada pareció agrandarse de nuevo después de un amplio carrusel de partidos entre ambos equipos que se vieron en todas las competiciones, con pleno de triunfos una vez más del actual campeón de Europa.

Y es que en marzo de 2025 hubo un atisbo de esperanza a que se igualase algo más los duelos entre el equipo catalán y el madrileño, capaz por fin de ganar, por 1-3, en la segunda vuelta de aquella liga. Pero el Barça no sólo captó el mensaje sino que lo multiplicó en una renovada motivación y de nivel futbolístico cuando se reecontraron el año pasado.

Primero, volvió a golear en el primer Clásico liguero, con un 4-0 que no ocultó, sin embargo, un choque más igualado de lo que el marcador reflejó. El 2-0 de la final de la Supercopa también animaba a ver una mayor competitividad por parte de las madridistas, reforzadas y con cambio en el banquillo con la llegada de Pau Quesada, pero a partir de ahí, no fue capaz de replicar el gran nivel y la voracidad del equipo de Pere Romeu que solventó los choques en la Copa de la Reina, en la eliminatoria de Champions y la vuelta liguera con un balance de cuatro triunfos con 18 goles a favor y dos en contra.

La brecha se había vuelto a abrir y ahora el objetivo del conjunto merengue es el de intentar volver a cerrarla todo lo posible para ver si su ambiciosa apuesta de este año puede funcionar ante un Barça que también está renovado tras la marcha de jugadoras importantes como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo, algo de lo que parece de momento no haberse resentido en exceso.

El actual campeón de la Liga F Moeve llega como sólido líder a este Clásico tras ganar sus cinco partidos, pasando únicamente apuros en la visita al Atlético de Madrid, pero en la Liga de Campeones tampoco ha dado respiro a sus rivales con sendas goleadas al Paris FC (5-2) y a la AS Roma (0-6), un choque este que dejó muy satisfecho a su técnico. "Este es el Barça que quiero ver", celebró el técnico catalán, cuyo trabajo y preparación de los partidos también es clave.

Un mensaje para un Real Madrid que se ha mostrado algo más irregular y que ya se ha dejado de manera sorpresiva dos puntos al empatar sin goles en el Alfredo di Stéfano ante la SD Eibar y que todavía no ha ganado en la Champions aunque ha tenido rivales competitivos como el PSG francés (1-1) y, sobre todo, el Manchester City inglés (1-1).

Y la primera parte ante el campeón de la Superliga, seguramente sus mejores minutos de la temporada, es el espejo en el que pretende mirarse para dar batalla en un Spotify Camp Nou donde el año pasado se llevó un duro set (6-0) en la vuelta de los cuartos europeos y después de haberse llevado otro en la ida (2-6). Dos partidos en los que fue desbordado completamente y donde su imagen fue bastante discreta y no excesivamente atrevida.

LA DUDA DE BONMATÍ Y LA AMENAZA DEL DÚO SCHRÖDER-CAICEDO

El Barça es claro favorito, no sólo por jugar en un Camp Nou que volverá a vestir sus mejores galas, sino porque mantiene todavía piezas importantes de su bloque como Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Vicky López, Claudia Pina, Irene Paredes, Caroline Graham Hansen o una Ewa Pajor que ha hecho 14 goles a las madridistas.

La principal duda para Pere Romeu está quizá en el medio y la acompañante de Guijarro y Serrajordi ya que Vicky López es baja y la doble Balón de Oro acaba de salir de una lesión y todavía está con cierta falta de ritmo competitivo. El pasado miércoles, en Champions, jugó Claudia Pina, con la brasileña Kerolin en un costado, y se podría repetir esa fórmula.

Por su parte, Pau Quesada tiene que decidir si gestiona las cargas porque su equipo jugó el jueves un intenso partido en Manchester, aunque es posible que realice alguna rotación. La principal duda es si apostará otra vez por la joven Silvia Cristóbal como lateral zurdo para medirse a Graham Hansen y si Sara Däbritz o Irune Dorado entrarán para meter más fuerza en el medio donde el Barça domina.

Arriba, no hay dudas, y el partido será un buen examen para la pareja que forman la joven delantera sueca Felicia Schröder y la colombiana Linda Caicedo, con la que las visitantes esperan por fin hacer daño a una defensa y una Cata Coll poco dadas a dar concesiones.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Fernández, Paredes, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Pina; Kerolin, Pajor y Graham Hansen.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Andersson, Cristóbal; Däbritz, Senss, Jacinto; Del Castillo, Schröder y Caicedo.

--ÁRBITRA: María Gloria Planes (C.Murciano).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 17.00/Movistar+ y DAZN.