El Barça Femení se salva por la campana en Riazor y no aprovecha otro tropiezo del Real Madrid en Liga F Moeve

Las jugadoras del FC Badalona Women celebran su empate ante el Real Madrid en la Liga F Moeve 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení estuvo a punto de sumar su segunda derrota en la temporada 2026-2027 de la Liga F Moeve, pero logró salvar un agónico empate (1-1) ante el Deportivo ABANCA para dejar con vida todavía a un Real Madrid que tropezó en casa ante el FC Badalona Women (3-3) y se ve acechado en su segunda posición por el Atlético de Madrid, tras la disputa de la undécima jornada del campeonato doméstico.

En el ABANCA Riazor estuvo a punto de saltar la gran sorpresa del fin de semana, justo 24 horas después de que ya se produjese en el Estadio Alfredo di Stéfano, pero el líder aprovechó un 'eterno' añadido para arañar al menos un punto y mantener su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

Después de empatar en la Champions Femenina ante el Arsenal FC, el técnico del Barça Femení, Pere Romeu, optó por una fuerte rotación, con muchas jóvenes, resguardadas por Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi o la veterana Marta Torrejón. El plan no le funcionó y tuvo que recurrir a muchas de sus titulares cuando el choque se le puso más cuesta arriba con el 1-0 de Vega al inicio de la segunda mitad. Entonces, el equipo catalán apretó y al final salvó un punto en el minuto 102 con un gran cabezazo de Van Asten.

Este empate fue la mejor noticia para el Real Madrid, que volvió a demostrar que no anda demasiado fino y que perdió la opción de haberse metido más de lleno en la pelea por el título tras no pasar del empate (3-3) en la visita del FC Badalona Women, penúltimo clasificado y que llevaba siete jornadas sin ganar y cuatro partidos seguidos sin marcar.

Pau Quesada también hizo muchas rotaciones y tampoco le funcionó, en parte por la falta de puntería en el primer tiempo, castigada por el tanto al filo del descanso de Lucía Martínez. El técnico empezó a meter a sus mejores jugadoras como Linda Caicedo y Felicia Schröder para buscar una nueva remontada, pero pagó cara su endeblez defensiva.

Así, Angeldhal logró el 1-1 y minutos después Julbe hizo el 1-2 antes de que las locales por fin se pusiesen por delante gracias a los tantos de Caicedo y Keukelaar. Sin embargo, Uribe no perdonó un fallo de marca para poner el 3-3 y el segundo empate seguido de las madridistas y el segundo en casa tras el encajado ante la SD Eibar.

Por su parte, el Atlético de Madrid no falló y se situó a dos puntos del Real Madrid tras imponerse por 1-2 en su visita al Sevilla FC en un partido que encarriló antes del descanso con un tempranero gol de Celia Segura y otro tardío de falta Rosa Otermín. Marques acortó posteriormente para poner emoción a una segunda parte donde las locales apretaron sin éxito y con el palo topándose en el intento de Kanteh.

El Athletic Club se situó en la cuarta plaza tras llevarse con goleada el derbi vasco ante la Real Sociedad en Anoeta, donde se impuso por 1-4 en un partido sentenciado antes del descanso y con doblete de Ane Azkona para aprovechar la derrota en casa del Madrid CFF ante el Logroño United (2-3), un revés del que también sacó partido el Costa Adeje Tenerife, que tiene todavía un partido pendiente, con su victoria por 1-3 ante el RCD Espanyol.

En la parte baja de la clasificación, además del empate del FC Badalona Women en el Alfredo di Stéfano, el Deportivo Alavés cogió aire llevándose por 2-1 otro derbi vasco ante la SD Eibar gracias a un gol en el 94 de Brima, mientras que el Valencia CF no pudo salir del puesto de colista y alargar su buena dinámica tras empatar sin goles en casa ante el Granada CF.