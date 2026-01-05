El Barça femenino celebra su primer entrenamiento solidario en la víspera de Reyes - FCB

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça femenino ha celebrado este lunes en el Estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva Joan Gamper su primer entrenamiento solidario, un evento organizado con motivo de las fiestas navideñas para recaudar, a través de la venta de entradas, fondos para los proyectos de la Fundación FC Barcelona.

Este año la recaudación se destinará íntegramente al programa 'Pulseras Blaugranas', que tiene como objetivo mejorar la estancia de larga duración de niños y adolescentes ingresados en centros hospitalarios y de otros con enfermedades graves.

Además, dos robots de la Fundación, Pol y Joyce, han estado sobre el césped del Johan. Estos robots forman parte del programa de la Fundación FC Barcelona y permiten a los niños hospitalizados, que no tienen la posibilidad de desplazarse a las instalaciones del FC Barcelona, vivir la 'experiencia Barça' mediante conexiones de audio y vídeo.

Las jugadoras se han acercado a los robots para charlar con los niños que están ingresados por enfermedad y que han podido seguir las evoluciones de este entrenamiento solidario.

Este miércoles, las jugadoras y el cuerpo técnico del primer equipo femenino realizarán la tradicional visita a centros hospitalarios de Barcelona. Varios directivos del club y miembros del patronato de la Fundación los acompañarán en esta jornada para llevar regalos a niños, niñas y jóvenes hospitalizados.