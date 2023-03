El Barça Femenino se lleva poco botín del Olímpico

El conjunto catalán se impone a la Roma con un gol de Salma Paralluelo pese a sus numerosas ocasiones y sus dificultades finales



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona dio un buen paso hacia las semifinales de la Liga de Campeones Femenina 2022-2023 después de imponerse este martes a la Roma italiana por un solitario 0-1 en una ida de cuartos de final fue el gran dominador y tuvo numerosas ocasiones para haber ganado de forma más holgada, aunque al final se agarró a Sandra Paños para amarrar su ventaja.

El equipo catalán no sacó el botín esperado de un Olímpico que vistió muy buenas galas para recibirle. Le faltó puntería, en buena parte por la gran noche de la guardameta local, Caesar, a la que solamente, de los diez disparos a puerta que recibió, pudo batir Salma Paralluelo, autora de un tanto que da al actual subcampeón una ventaja corta, pero que espera hacer valer en la vuelta de la semana que viene en el Spotify Camp Nou.

Sin embargo, tampoco debe olvidar que, después de haber dominado casi de forma muy autoritaria, el conjunto italiano se lanzó un poco más hacia arriba y estuvo a punto de hacerle pagar caro su inusual falta de contundencia en los metros finales de un partido donde su superioridad decayó inesperadamente en la última media hora.

Desde el pitido inicial, el Barça fue muy superior y encerró muy pronto a las locales, desbordadas por la asfixiante presión a la que fueron sometidas. Mapi León, Salma Paralluelo y, tras una gran jugada individual en el área, dieron los primeros avisos a una Caesar muy segura todo el encuentro.

La Roma apenas pudo inquietar salvo un desmarque de Giacinti que leyó bien Paños para salir al corte, pero a partir de ahí el partido sólo tuvo una dirección. Oshoala, poco afinada toda la noche, Bronze y Aitana Bonmatí rozaron el 0-1, pero este, pasada la media hora, fue para Salma Paralluelo, que ejecutó a la perfección desde fuera del área un disparo, el único que no pudo detener Caesar.

PAÑOS AMARRA EL 0-1

El conjunto culé no pudo aumentar su ventaja antes del descanso y tras el paso por los vestuarios, recuperó energía para intentar sentenciar, pero la guardameta del equipo italiano no concedió nada, sobre todo a Oshoala, a la que continuó amargando, y cuando no era ella, una compañera se cruzaba como fue el caso de Linari que sacó bajo palos un cabezazo de la delantera nigeriana.

La noticia fue que la Roma tuvo una muy clara también para haber igualado, pero Giacinti vio como su remate se topaba con un pie salvador de 'Mapi' León. Caesar volvió a cruzarse en un intento de Graham Hansen, que sería la última muy clara de las visitantes, que fueron las que más sufrieron en el tramo final, en el que perdieron algo de fuelle.

El partido se abrió con los cambios de las locales, que dieron entrada a Vicky Losada, mientras que a Jonatan Giráldez no le terminaron de funcionar los suyos. Su equipo no pudo aprovechar los espacios y vio como su solitario gol pasaba de ser escaso a muy valioso por el arreón final de su rival.

Así, Paños tomó el relevo a Caesar y fue la que sostuvo a las suyas con seguridad ante los disparos de Glionna y, en una buena contra, de Haavi. Otra exazulgrana como Andressa Alves estuvo cerca de aprovechar una mala salida, pero la alicantino finalizó a gran nivel con dos buenas paradas ante Giugliano y, sobre todo, ya en el añadido ante Giacinti

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ROMA, 0 - FC BARCELONA, 1 (0-1, al descanso)

--ALINEACIONES.

ROMA: Caesar; Bartoli (Di Guglielmo, min.66), Wenninger, Linari, Minami; Serturini (Gliona, min.61), Greggi (Losada, min.61), Giugliano, Haavi; Andressa Alves y Giacinti.

BARÇA FEMENÍ: Paños; Bronze (Torrejón, min.92), Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro (Engen, min.79); Graham Hansen (Vilamala, min.92), Oshoala (Ferreira, min.66) y Paralluelo (Crnogorcevic, min.78).

--GOLES.

0-1, minuto 34. Salma Paralluelo.

--ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). Amonestó a Giachinti (min.34), por la Roma, y a Paredes (min.37) y Bronze (min.81), por el FC Barcelona.

--ESTADIO: Olímpico. 39.454 espectadores.