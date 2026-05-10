El Barça festeja alegre y comedido la segunda Liga de un Flick protagonista

Los jugadores del FC Barcelona mantean a Hansi Flick durante la celebración del título tras el partido de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou de Barcelona, el 10 de mayo de 2026- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Con la noche bien cerrada y con el cielo de Barcelona dejando caer gotas sobre el verde del Spotify Camp Nou el FC Barcelona festejó en un emotivo acto, comedido por el fallecimiento este mismo domingo del padre de su entrenador, Hansi Flick, una Liga, la segunda consecutiva, muy trabajada y que, en honor al técnico alemán, fue celebrada con emoción y alegría.

Ganar una Liga en un Clásico, de forma directa y matemática --todavía quedan tres jornadas para saborearla--, no se hace cada día. Y tocaba celebrarlo. Con fuegos artificiales, con música, con parlamentos, con el trofeo de la Liga entregado el mismo día e 'in situ', como debe ser, por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Pese a la lluvia, que empezó a caer en los minutos finales del partido, la fiesta empezó con el pitido final con ese 2-0 en el marcador del 'Temple' blaugrana. El Clásico terminó en victoria, y el Real Madrid se fue a vestuarios con premura en algunos de sus jugadores, pero otros sí se pararon a felicitar a los campeones, en un gesto deportivo.

Mientras preparaban la pancarta de 'Campions de Lliga' en el círculo central, el trofeo de LaLiga entraba en escena para que Tebas lo entregara a quien ejerció de capitán esta noche, un Pedri que pronto lo compartió con el resto de capitanes y jugadores. Los presentes en El Clásico y los que no pudieron estar, como un lesionado Lamine Yamal que estuvo como uno más en la fiesta al lado de sus compañeros.

Música, fuegos artificales, juego de luces y confetti dorado, para nombrar uno a uno a los miembros del 'staff' técnico y dar otro sentido homenaje al manteado por sus jugadores Hansi Flick, que micrófono en mano reconoció estar pasando por una "día duro". "Quiero agradecer a mi 'staff', al presidente, a los jugadores, a todos los que nos habéis apoyado, esto es increíble. Garcias por todo. Visca el Barça y visca Catalunya", comentó el técnico.

Y también habló el primer capitán del equipo, Ronald Araújo. "Bona nit 'culers', es una noche especial, somos campeones de Liga (en catalán). Estamos muy felices y orgullosos, año de mucho trabajo y esfuerzo, repetimos por el carácter y la valentía para sacarlo adelante. Muchas gracias por el apoyo, esta Liga es por el apoyo de todos ustedes", se dirigió a su afición.

Como no, la vuelta de honor al Spotify Camp Nou no falló. Y fue entonces cuando el 'speaker' del feudo blaugrana, Aleix Santacana, cantó el nombre de todos los jugadores del equipo. La afición, que no se movía de sus asientos pese a la ligera, que no demasiado molesta, lluvia cantaba con él sus nombres. Una comunión que se vio en el partido y que se ha visto en toda la temporada.

Con la mascota 'Cat' en el césped, así como el presidente actual, Rafa Yuste, y el dirigente electo, Joan Laporta, el Barça pudo saborear una Liga complicada que llegó a tener complicada, cuando el Real Madrid se puso líder con 5 puntos de ventaja tras ganar El Clásico de la primera vuelta. Pero el destino ha querido que El Clásico de Barcelona haya sido definitivo para dar el título a los catalanes.

La fiesta culminó con el himno del Barça a toda volumen, en una versión moderna y más rockera. Con la caña que le metió el equipo a un tramo final de Liga impoluto, en un campeonato en el que de momento siguen contando por victorias sus partidos en un Spotify Camp Nou que este domingo 10 de mayo de 2026 no olvidará que dio a su equipo su primera Liga conquistada, amarrada, en la cara del eterno rival.