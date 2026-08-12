El Barça de Flick busca la tercera Liga con nuevo ataque

El extremo Karim Adeyemi en su primer partido con el FC Barcelona, ante el Birmingham, durante el 'stage' de pretemporada en Inglaterra - FCB

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona afronta la temporada 2026-2027 con el reto de defender su corona en LaLiga EA Sports, después de reconquistar por segunda vez consecutiva el título la pasada campaña, con Hansi Flick asentado en el banquillo y un bloque que mantiene buena parte de sus pilares, aunque con una baja especialmente relevante, la de un Robert Lewandowski que deja un gran vacío en la posición de '9' y condiciona buena parte de la planificación del equipo 'culer'.

No es sencillo defender el trono de una competición tan exigente como la Liga española, pero el Barça vuelve a partir entre los grandes favoritos al título, con un grupo que conserva talento, juventud y experiencia al máximo nivel. Flick afronta su tercera temporada al frente del equipo con la necesidad de mantener el nivel competitivo y, al mismo tiempo, encontrar nuevas soluciones ofensivas tras la marcha de uno de sus grandes referentes de los últimos años e igualar los tripletes de Johan Cruyff en los 90 y de Pep Guardiola entre 2009 y 2011.

La salida de Lewandowski, ya esperada, es el principal cambio en un ataque que deberá repartir de otra manera sus responsabilidades. El polaco deja atrás su etapa como referencia en el área y su ausencia explica que el Barça siga atento al mercado en busca de alternativas. Entre los nombres que han aparecido está el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, aunque su llegada se presenta a día de hoy como una operación muy complicada y lejana.

El Barça, por tanto, deberá decidir si acude finalmente al mercado para cubrir específicamente ese hueco o si confía en las posibilidades que ofrece una plantilla con diferentes perfiles ofensivos. La apuesta realizada hasta ahora apunta especialmente a los extremos, con Anthony Gordon y Karim Adeyemi como principales novedades para un frente de ataque que gana velocidad, capacidad de desborde y alternativas para llegar al gol.

GORDON Y ADEYEMI, MÁS VELOCIDAD PARA EL ATAQUE

Y es que el inglés y el alemán responden a perfiles diferentes, pero comparten la capacidad para jugar abiertos, superar rivales y generar peligro desde las bandas. Además, ambos pueden actuar ocasionalmente como delanteros, una polivalencia especialmente interesante en un equipo que ha perdido a su referencia fija en la punta de ataque y con su relevo más fiable, Ferran Torres, héroe del Mundial, parece estar en la rampa de salida.

Gordon puede ofrecer profundidad y desequilibrio desde el costado, algo similar a lo que hacía el cedido Marcus Rashford, mientras que Adeyemi destaca por su velocidad y capacidad para atacar espacios. La llegada de ambos permite a Flick ampliar las posibilidades de un ataque que deberá encontrar un nuevo equilibrio entre asociación, desborde y gol.

En ese nuevo escenario, Lamine Yamal seguirá siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo. El extremo español ya es una pieza central del proyecto azulgrana y deberá compartir protagonismo con Raphinha, los nuevos fichajes y el resto de jugadores de ataque. La salida de Lewandowski modifica el reparto de responsabilidades y obliga a que el gol esté más repartido.

La plantilla, en cualquier caso, mantiene buena parte del bloque campeón. A los ya mencionados, están Pedri, Pau Cubarsí, Fermín López, Dani Olmo, Gavi o Frenkie de Jong --que arranca el curso lesionado y cuestionado--, que forman parte de un núcleo que ya conoce las exigencias de competir por los títulos, mientras que Flick conserva una estructura de trabajo reconocible tras sus dos primeras temporadas en el banquillo.

El técnico alemán deberá seguir afinando un modelo basado en la presión alta, la intensidad y las transiciones verticales, con la posesión como una de las herramientas para controlar los partidos. Pero la ausencia de Lewandowski obligará también a modificar algunos mecanismos ofensivos y a aprovechar las características de los nuevos extremos.

En defensa, una de las salidas más relevantes ha sido la de Ronald Araujo, cedido con opción de compra al Liverpool para esta temporada. El uruguayo abandona temporalmente el equipo después de haber perdido protagonismo en la pasada campaña y deja una alternativa menos en una línea que deberá repartir minutos y responsabilidades entre los centrales disponibles, liderados ahora por un Cubarsí que se ha consagrado en el Mundial.

UN MERCADO TODAVÍA ABIERTO

El mercado blaugrana, además, todavía no está cerrado y los rumores mantienen abiertas diferentes posibilidades. El nombre de Rodri, centrocampista del Manchester City, lidera uno de los grandes movimientos que se siguen alrededor del equipo azulgrana. La operación continúa siendo compleja y está pendiente de avanzar, pero el internacional español es uno de los grandes nombres vinculados al Barça en este tramo final del mercado.

En el capítulo de posibles salidas, Ferran Torres aparece relacionado con el Paris Saint-Germain. El delantero azulgrana cuenta con un acuerdo personal con el club francés, según la información publicada, aunque el Barça todavía esperaba una propuesta económica oficial del PSG.

El escenario, por tanto, todavía puede cambiar antes del cierre del mercado. El Barça debe resolver si incorpora un delantero capaz de ocupar el espacio dejado por Lewandowski, mientras que las posibles operaciones de Rodri y Ferran Torres podrían alterar todavía más la composición de una plantilla que, según la relación actual de Transfermarkt, mantiene una fuerte presencia de jóvenes jugadores y una importante profundidad en las posiciones ofensivas.

Flick afronta así su tercera campaña con la exigencia habitual en el FC Barcelona: competir por todos los títulos y defender una Liga que ya conquistó por duplicado. El técnico alemán cuenta con un bloque reconocible, pero deberá gestionar una plantilla diferente y, sobre todo, encontrar la fórmula para que el equipo mantenga su producción ofensiva sin el delantero que durante las últimas temporadas ha ocupado de forma habitual la posición de referencia.

El reto será también comprobar hasta qué punto Gordon y Adeyemi pueden dar al Barça una dimensión diferente. Sus características permiten imaginar un equipo más vertical en determinados momentos y con más capacidad para atacar espacios, aunque será Flick quien deba integrar esas virtudes dentro de un modelo que ya está consolidado.

Con el mercado todavía abierto, el Barça vuelve a partir entre los candidatos al título. El Real Madrid y el Atlético de Madrid volverán a ser dos de sus principales rivales en la lucha por LaLiga, pero el vigente campeón mantiene buena parte de las piezas que le llevaron al éxito.