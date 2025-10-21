El Barça-Madrid de la Liga F Moeve se jugará el 15 de noviembre a las 16.00 horas en Montjuïc

Archivo - Aitana Bonmati y Athenea del Castillo en el último Barça-Madrid. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve ha anunciado este martes que el primer partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF de la temporada se disputará el próximo sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde se espera volver a colgar el cartel de 'no hay billetes' en un duelo que enfrentará a los dos primeros clasificados de la competición.

Montjuïc volverá a acoger este duelo entre blaugranas y madridistas por tercer curso consecutivo. En la temporada 2023/2024, en la que el equipo 'culer' se impuso por 5-0, se alcanzó la cifra de 38.707 espectadores, mientras que, el año pasado, donde el Real Madrid logró su primera victoria en la historia ante el Barça (1-3), acudieron 35.812 espectadores.

Este encuentro correspondiente a la undécima jornada se podrá ver en DAZN, que ofrecerá un gran despliegue técnico y audiovisual que permitirá al espectador no perder detalle de lo que suceda dentro y fuera del césped. En estos momentos, ambos equipos se encuentran en las dos primeras posiciones, con el Barça como líder tras haber sumado los 24 puntos posibles y el Real Madrid en segundo lugar con 17 puntos.