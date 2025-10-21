Louzán, con los entrenadores y entrenadoras del fútbol femenino: "Jugáis un papel clave"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la reunión de entrenadores y entrenadoras de Liga F Moeve y Primera Federación femeninas. - RFEF

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, abrió este martes el encuentro de entrenadores y entrenadoras de las dos principales categorías del fútbol femenino en España, Liga F Moeve y Primera Federación, a los que el mandatario aseguró que tienen "un papel clave".

"Jugáis un papel clave en nuestro fútbol y vuestras aportaciones son importantes. Queremos seguir en conexión con los entrenadores españoles allá donde se encuentren como hicimos durante la celebración del pasada Supercopa en Yeda", dijo Louzán en su alocución inicial en el evento celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así, defendió que la RFEF debe "cuidar y mimar" la labor de los técnicos de Liga F Moeve y Primera Federación. "Os agradezco la predisposición por estar aquí para darle un nuevo impulso a este deporte en nuestro país, que es lo que estamos intentando de la mano también de clubes, jugadores y árbitros", señaló.

"El debate es bueno y éste es el lugar para llevarlo a cabo. El debate permite mejorar cosas y en esta nueva etapa deben existir alianzas porque no puede ser que nos mantengamos en el pasado sin evolucionar. Hemos venido para hacer cosas y ayudar a transformar", agregó.

Entre los asuntos tratados en la reunión, abordaron las modificaciones del Reglamento General de la RFEF en materia de entrenadores, el ofrecimiento a los técnicos de un servicio de grabación y análisis táctico, la elaboración de una guía informativa de contratos para entrenadores o la mayor presencia de éstos en los seminarios arbitrales.

Además de Louzán, también intervinieron el presidente del Comité de Entrenadores, Iván Cancela; el CEO de Liga F, Pablo Vilches; la directora de Fútbol Femenino de la RFEF, Reyes Bellver; el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto; el director de Transformación Digital e Innovación de la RFEF, Amancio Varela; y el asesor jurídico del Comité de Entrenadores, Jorge Vaquero.