El Barça no quiere volver a ser fulminado por el Rayo

Archivo - Lamine Yamal (FC Barcelona) entre varios jugadores del Rayo Vallecano en partido de LaLiga EA Sports - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou (14.00 horas), en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, en un partido importante para irse al parón de selecciones con buenas sensaciones y con la opción de reforzar el liderato ante un Rayo que últimamente se le atraviesa a los blaugranas y que ya fue capaz de rascar un empate en el duelo de la primera vuelta.

No quiere el Barça verse fulminado de nuevo, y en casa, por un Rayo que parece tenerle tomada la medida. Además, el equipo de Hansi Flick juega antes que sus dos inmediatos perseguidores, Real Madrid y Atlético de Madrid, que horas después vivirán un apasionante derbi madrileño. De ahí la importancia de ganar y alejarles antes de que empiecen a jugar entre ellos.

Para este duelo de suma importancia, Flick puede contar además con el portero Joan Garcia y con el defensa Eric Garcia, después de que se descartara toda lesión en ambos casos pese a tener que dejar el terreno de juego, con molestias, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, que terminó con goleada (7-2) y billete a cuartos.

Esa gran victoria dio alas al equipo y, sobre todo, mucha moral. La misma que quieren seguir ganando los de Flick ante el Rayo para irse al parón de la mejor manera posible. Ante las 'Urracas' volvió a marcar, además por partida doble, un Robert Lewandowski que no marcaba desde inicios de febrero, que parecía estar enfadado con el gol, y que se quitó esa presión de encima.

Fue un partido lleno de brotes verdes, de buen fútbol, sobre todo en la segunda parte. Aunque la primera estuvo marcada por unos errores que deben ser corregidos de inmediato, ya mismo, para evitar que el Rayo Vallecano, que tampoco llega fresco, pueda hacerles daño y ponerse por delante en el marcador. Al Barça no le asusta remontar, pero no siempre llega a tiempo de poder hacerlo.

Y este Rayo, como el Barça, sigue vivo en Europa. Pese a perder por 0-1 este jueves contra el Samsunpor (0-1) en casa, el 1-3 de la ida permite a los madrileños superar los octavos de final de la Conference League. Y, en la Liga, los de Iñigo Pérez vienen de enlazar seis jornadas sin perder para situarse en decimotercera posición, con 6 puntos de margen sobre el descenso y también a 6 de la posible última plaza europea.

Además, de los últimos diez partidos ligueros entre Barça y Rayo, los rayistas han logrado ganar tres (incluido un 0-1 en abril de 2022 en el Camp Nou), empatar otros tres (el último el 1-1 de la primera vuelta de esta Liga) y el Barça tan solo ha ganado cuatro, siendo los dos últimos y por ende los más recientes por la mínima (1-0 y 1-2).

En el duelo de la primera vuelta en Vallecas, el FC Barcelona salvó un punto en su visita al Rayo en la incipiente jornada 3 de LaLiga EA Sports, con un penalti provocado y transformado por Lamine Yamal en favor de los 'culers' y un gol posterior de Fran Pérez para la alegría de los franjirrojos, porque el marcador ya no se movió más.

Lamine Yamal, precisamente, está en una gran forma y con un olfato goleador muy fino, marcando en las tres últimas fechas de 'Champions' y en dos de los últimos tres duelos ligueros. No marcó, eso sí, en el 5-2 contra el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou del reciente 15 de mayo, día de elecciones en el club blaugrana y con fiesta completa gracias a la 'manita' contra los hispalenses. Con 'hat-trick' incluido de Raphinha, que también está en su mejor momento de la temporada.

En cuanto a bajas, Flick tiene las de Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Jules Koundé, con la duda de si Eric Garcia jugará o si bien, por esas molestias que tiene en los isquiotibiales, descansará para no arriesgar. Igual que Joan Garcia, que está plenamente disponible y ha sido convocado por primera vez por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para esta siguiente ventana internacional.

Por su parte, el Rayo Vallecano tan solo pierde para su excursión al Spotify Camp Nou a Nobel Mendy, que fue expulsado en el reciente empate contra el Levante. Las dudas para Iñigo Pérez son por descartes, con Gumbau y Unai López en pugna por un puesto en el once en el que debería estar el exblaugrana Ilias Akhomach, recuperado de las molestias en el tobillo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

RAYO VALLECANO: Batalla; Espino, Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu; Unai López, Valentín, Pedro Díaz; Akhomach, Fran Pérez y De Frutos.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 14.00/Movistar LaLiga TV y DAZN.